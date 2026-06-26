В Англии назвали двух игроков Динамо, которые поедут в Европу

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о перспективах футболистов киевского «Динамо» и их шансах продолжить карьеру в ведущих европейских лигах.



«Игроки «Динамо», которые отправятся в Европу? Я бы назвал двух футболистов. Если говорить о молодых – это Тарас Михавко. У него всё впереди, он очень перспективный игрок.



Если брать более опытных – это Николай Шапаренко. Он уже не так молод, но все еще обладает большим потенциалом. Думаю, Коля заслуживает того, чтобы попробовать себя за рубежом. Мы знаем, что даже после продления контракта с «Динамо» он хотел бы сыграть в хорошем европейском чемпионате», – отметил Миколенко.