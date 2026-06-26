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  4. В Англии назвали двух игроков Динамо, которые поедут в Европу
Англия
26 июня 2026, 23:42 |
1016
0

В Англии назвали двух игроков Динамо, которые поедут в Европу

Миколенко ожидает этого от Михавко и Шапаренко

26 июня 2026, 23:42 |
1016
0
В Англии назвали двух игроков Динамо, которые поедут в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о перспективах футболистов киевского «Динамо» и их шансах продолжить карьеру в ведущих европейских лигах.

«Игроки «Динамо», которые отправятся в Европу? Я бы назвал двух футболистов. Если говорить о молодых – это Тарас Михавко. У него всё впереди, он очень перспективный игрок.

Если брать более опытных – это Николай Шапаренко. Он уже не так молод, но все еще обладает большим потенциалом. Думаю, Коля заслуживает того, чтобы попробовать себя за рубежом. Мы знаем, что даже после продления контракта с «Динамо» он хотел бы сыграть в хорошем европейском чемпионате», – отметил Миколенко.

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Виталий Миколенко Николай Шапаренко Тарас Михавко Эвертон Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
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