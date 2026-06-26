Рекорд повторен. На ЧМ-2026 был забит 12-й автогол
Голом в свои ворота в этот раз отличился полузащитник сборной Туниса
31-летний полузащитник сборной Туниса Эльес Скири стал автором 12-го автогола на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке третьего тура против сборной Нидерландов.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (12)
- Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов
- Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
- Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
- Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
- Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамиан Бобадилья (Парагвай), в игре против США
12 автоголов в одном розыгрыше чемпионата мира стали повторением рекорда турнира (на ЧМ-2018 – также 12).
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 12
Ellyes Skhiri's own goal in Tunisia's game with the Netherlands was the 12th scored at the 2026 FIFA World Cup.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026
That equals the record in a men's World Cup tournament, level with 2018. pic.twitter.com/PqykVkzbFe
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