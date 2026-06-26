Тренировка сборной Португалии была прервана из-за грозы
Это уже не первый такой случай на чемпионате мира
Тренировка сборной Португалии была прервана из-за сильной грозы. Об этом сообщает L'Equipe.
Команда Роберто Мартинеса тренируется в Палм-Бич. 15-минутная часть тренировки, которая была открыта для СМИ, была завершена из-за грозы. Это уже не первый подобный случай – ранее такое случалось с Испанией.
Тренировку португальцы завершили в помещении.
После двух сыгранных матчей сборная Португалии набрала 4 очка и расположилась на 2-й позиции группы. В последнем туре подопечных Роберто Мартинеса ожидает игра с Колумбией. Поединок состоится 28 июня в 02:30 по Киеву.
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|6
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|4
|3
|ДР Конго
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|0
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