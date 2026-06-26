Тренировка сборной Португалии была прервана из-за грозы

Тренировка сборной Португалии была прервана из-за сильной грозы. Об этом сообщает L'Equipe.

Команда Роберто Мартинеса тренируется в Палм-Бич. 15-минутная часть тренировки, которая была открыта для СМИ, была завершена из-за грозы. Это уже не первый подобный случай – ранее такое случалось с Испанией.

Тренировку португальцы завершили в помещении.

После двух сыгранных матчей сборная Португалии набрала 4 очка и расположилась на 2-й позиции группы. В последнем туре подопечных Роберто Мартинеса ожидает игра с Колумбией. Поединок состоится 28 июня в 02:30 по Киеву.