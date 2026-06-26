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Чемпионат мира
26 июня 2026, 09:43 | Обновлено 26 июня 2026, 09:46
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0

Тренировка сборной Португалии была прервана из-за грозы

Это уже не первый такой случай на чемпионате мира

26 июня 2026, 09:43 | Обновлено 26 июня 2026, 09:46
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0
Тренировка сборной Португалии была прервана из-за грозы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии
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Тренировка сборной Португалии была прервана из-за сильной грозы. Об этом сообщает L'Equipe.

Команда Роберто Мартинеса тренируется в Палм-Бич. 15-минутная часть тренировки, которая была открыта для СМИ, была завершена из-за грозы. Это уже не первый подобный случай – ранее такое случалось с Испанией.

Тренировку португальцы завершили в помещении.

После двух сыгранных матчей сборная Португалии набрала 4 очка и расположилась на 2-й позиции группы. В последнем туре подопечных Роберто Мартинеса ожидает игра с Колумбией. Поединок состоится 28 июня в 02:30 по Киеву.

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 2 2 0 0 4 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 6
2 Португалия 2 1 1 0 6 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 4
3 ДР Конго 2 0 1 1 1 - 2 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
4 Узбекистан 2 0 0 2 1 - 8 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
Полная таблица

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Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
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