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Лига Европы
26 июня 2026, 18:37 |
659
2

Лучший бомбардир Университети не сыграет в первом матче против Динамо

Форвард сборной Боснии и Герцеговины продолжает защищать цвета своей команды на ЧМ-2026

26 июня 2026, 18:37 |
659
2 Comments
Лучший бомбардир Университети не сыграет в первом матче против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Йово Лукич
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Лучший бомбардир «Университати» Клуж и чемпионата Румынии 2025/26 Йово Лукич не сыграет против киевского «Динамо» в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины продолжает выступать на чемпионате мира, где его команда пробилась в плей-офф и сыграет 2 июля против США.

Независимо от результата противостояния 1/16 финала, боснийские футболисты получат обязательный отдых и несколько дней отпуска после того, как вернутся домой с мундиаля.

По этой причине Лукич не поможет «Университате» в первой игре с «Динамо», которая состоится 9 июля, но может вернуться во втором поединке. Все зависит от выступлений боснийской сборной на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне Йово провел 32 матча, в которых забил 18 голов. Нападающий уже успел отметиться результативным ударом на чемпионате мира, огорчив в первом туре Канаду (1:1).

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - Университатя Клуж Университатя Клуж ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Він як Пономаренко для Динамо якщо не більше
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Ну дуже гарна новина,  потрібно скористатися цим шансом сповна 
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