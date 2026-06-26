Лучший бомбардир Университети не сыграет в первом матче против Динамо
Форвард сборной Боснии и Герцеговины продолжает защищать цвета своей команды на ЧМ-2026
Лучший бомбардир «Университати» Клуж и чемпионата Румынии 2025/26 Йово Лукич не сыграет против киевского «Динамо» в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины продолжает выступать на чемпионате мира, где его команда пробилась в плей-офф и сыграет 2 июля против США.
Независимо от результата противостояния 1/16 финала, боснийские футболисты получат обязательный отдых и несколько дней отпуска после того, как вернутся домой с мундиаля.
По этой причине Лукич не поможет «Университате» в первой игре с «Динамо», которая состоится 9 июля, но может вернуться во втором поединке. Все зависит от выступлений боснийской сборной на ЧМ-2026.
В прошлом сезоне Йово провел 32 матча, в которых забил 18 голов. Нападающий уже успел отметиться результативным ударом на чемпионате мира, огорчив в первом туре Канаду (1:1).
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