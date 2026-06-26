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Чемпионат мира
26 июня 2026, 07:38 | Обновлено 26 июня 2026, 08:30
959
0

ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове

Коннор Меткалф стал жертвой столкновения

26 июня 2026, 07:38 | Обновлено 26 июня 2026, 08:30
959
0
ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове
Getty Images/Global Images Ukraine
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26-летний полузащитник сборной Австралии Коннор Меткалф получил серьезную травму в матче с Парагваем на чемпионате мира 2026.

В первом тайме на 28-й минуте австралийцу случайно прилетело шипами по голове.

Коннор в борьбе за мяч повалил на газон Адриана Кубаса, за что и поплатился.

Падая, Кубас зарядил ногой Меткалфу в бровь, спровоцировав кровотечение.

Стоит отдать должное врачам сборной Австралии, которые за считанные минуты остановили кровь и вернули футболиста на поле.

С травмой головы Коннор отыграл все 90 минут и помог команде удержать ничейный результат (0:0).

ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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