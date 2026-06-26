26-летний полузащитник сборной Австралии Коннор Меткалф получил серьезную травму в матче с Парагваем на чемпионате мира 2026.

В первом тайме на 28-й минуте австралийцу случайно прилетело шипами по голове.

Коннор в борьбе за мяч повалил на газон Адриана Кубаса, за что и поплатился.

Падая, Кубас зарядил ногой Меткалфу в бровь, спровоцировав кровотечение.

Стоит отдать должное врачам сборной Австралии, которые за считанные минуты остановили кровь и вернули футболиста на поле.

С травмой головы Коннор отыграл все 90 минут и помог команде удержать ничейный результат (0:0).

ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове

Connor Metcalfe in the first half of Paraguay vs Australia 🤯



He caught a stray boot to the face, which left him bleeding from the forehead. The midfielder returned to action, all bandaged up 💪



HT: 🇵🇾 PAR 0-0 AUS 🇦🇺 pic.twitter.com/BuAn4LDsxK — ESPN Asia (@ESPNAsia) June 26, 2026