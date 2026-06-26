ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове
Коннор Меткалф стал жертвой столкновения
26-летний полузащитник сборной Австралии Коннор Меткалф получил серьезную травму в матче с Парагваем на чемпионате мира 2026.
В первом тайме на 28-й минуте австралийцу случайно прилетело шипами по голове.
Коннор в борьбе за мяч повалил на газон Адриана Кубаса, за что и поплатился.
Падая, Кубас зарядил ногой Меткалфу в бровь, спровоцировав кровотечение.
Стоит отдать должное врачам сборной Австралии, которые за считанные минуты остановили кровь и вернули футболиста на поле.
С травмой головы Коннор отыграл все 90 минут и помог команде удержать ничейный результат (0:0).
ФОТО. 18+. Игроку рассекли бровь на ЧМ-2026: шипами по голове
Connor Metcalfe in the first half of Paraguay vs Australia 🤯— ESPN Asia (@ESPNAsia) June 26, 2026
He caught a stray boot to the face, which left him bleeding from the forehead. The midfielder returned to action, all bandaged up 💪
HT: 🇵🇾 PAR 0-0 AUS 🇦🇺 pic.twitter.com/BuAn4LDsxK
Warrior. 💪— CommBank Socceroos (@Socceroos) June 26, 2026
A crimson mask won’t deter Connor Metcalfe. 😤#Socceroos #FIFAWorldCup pic.twitter.com/daqop6wFGb
HEEL TO THE FACE!! 😮— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) June 26, 2026
Connor Metcalfe receives treatment after an accidental boot to the face!
(📸 VIA SBS)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/R0wFP0GCEG
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