Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рональд КУМАН: «Мы хорошо начали, но после этого многое пошло не так»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 07:11 |
181
1

Рональд КУМАН: «Мы хорошо начали, но после этого многое пошло не так»

Коуч сборной Нидерландов рассказал о победе над Тунисом (3:1)

26 июня 2026, 07:11 |
181
1 Comments
Рональд КУМАН: «Мы хорошо начали, но после этого многое пошло не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после победы своей команды над Тунисом (3:1) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, заговорив о матче против Марокко в плей-офф Мундиаля.

«Мы надеялись на хорошее начало – так и случилось. Но после этого многое пошло не так. При переходе в оборону несколько раз мы сыграли не лучшим образом.

Во второй половине первого тайма и первой половине второго мы тоже действовали не очень удачно. Но потом, когда мы немного подняли темп, проблем не возникало.

Встречаемся в плей-офф из Марокко? Прекрасно. А то, что придется играть в Монтеррее... Если будет жарко, хорошо. Мы должны это принять», – сказал Куман.

Национальная сборная Нидерландов выиграла свою группу, набрав 7 турнирных баллов после трех сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Рональда Кумана сыграют против команды Марокко. Матч Нидерланды – Марокко запланирован на вторник, 30 июня. Старт встречи – в 4:00 по киевскому времени.

По теме:
Турция – США – 3:2. Вырванная победа на 90+8 в ненужном матче. Видео голов
ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026
Сами не играли и друг другу не давали. Парагвай сыграл вничью с Австралией
Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Voetbal International
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Другие виды | 25 июня 2026, 23:42 4
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет

Ярослава выступит в Украине

Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25 июня 2026, 06:59 0
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Бразилец проводит результативный Мундиаль

Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов
Футбол | 26.06.2026, 05:49
Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов
Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Футбол | 25.06.2026, 07:02
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25.06.2026, 10:31
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Забув додати і  виграєм мінімально в Марокко і проходимо далі
Ответить
+2
Популярные новости
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем