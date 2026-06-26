Рональд КУМАН: «Мы хорошо начали, но после этого многое пошло не так»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после победы своей команды над Тунисом (3:1) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, заговорив о матче против Марокко в плей-офф Мундиаля.

«Мы надеялись на хорошее начало – так и случилось. Но после этого многое пошло не так. При переходе в оборону несколько раз мы сыграли не лучшим образом.

Во второй половине первого тайма и первой половине второго мы тоже действовали не очень удачно. Но потом, когда мы немного подняли темп, проблем не возникало.

Встречаемся в плей-офф из Марокко? Прекрасно. А то, что придется играть в Монтеррее... Если будет жарко, хорошо. Мы должны это принять», – сказал Куман.

Национальная сборная Нидерландов выиграла свою группу, набрав 7 турнирных баллов после трех сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Рональда Кумана сыграют против команды Марокко. Матч Нидерланды – Марокко запланирован на вторник, 30 июня. Старт встречи – в 4:00 по киевскому времени.