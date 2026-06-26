ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США
На 31-й минуте Оркун Кокчю сделал счет 2:1 в пользу турецкой команды в 3-м туре группы D ЧМ
Сборная Турции вышла вперед в матче 3-го тура группы D чемпионата мира 2026 против команды США.
На 31-й минуте поединка счет 2:1 в польу турков сделал Оркун Кекчю после передачи от Эрена Элмали.
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Турция проиграла стартовые два тура Австралии и Парагваю, ни разу не сумев забить. Встреча со сборной США уже не имеет никакого турнирного значения.
Матч Турция – США начался 26 июня в 05:00 по Киеву на на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США
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