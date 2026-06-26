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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:39 | Обновлено 26 июня 2026, 05:41
96
0

ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США

На 31-й минуте Оркун Кокчю сделал счет 2:1 в пользу турецкой команды в 3-м туре группы D ЧМ

26 июня 2026, 05:39 | Обновлено 26 июня 2026, 05:41
96
0
ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Турции вышла вперед в матче 3-го тура группы D чемпионата мира 2026 против команды США.

На 31-й минуте поединка счет 2:1 в польу турков сделал Оркун Кекчю после передачи от Эрена Элмали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турция проиграла стартовые два тура Австралии и Парагваю, ни разу не сумев забить. Встреча со сборной США уже не имеет никакого турнирного значения.

Матч Турция – США начался 26 июня в 05:00 по Киеву на на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США

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Оркун Кёкчю сборная США по футболу сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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