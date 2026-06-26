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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:46 | Обновлено 26 июня 2026, 05:48
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ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды

Брайн Бробби одержал победу в номинации

26 июня 2026, 05:46 | Обновлено 26 июня 2026, 05:48
80
0
ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Бробби
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Форвард «Сандерленда» и сборной Нидерландов Брайан Бробби был признан лучшим игроком в матче третьего тура ЧМ-2026 против Туниса.

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Нидерланды без проблем разобрались с соперником (3:1), а Брайан стал автором второго гола в поединке.

Всего на турнире Бробби отыграл во всех трех турах и забил три мяча из-за пределов штрафной площади.

В группе F сборная Нидерландов заняла первое место с семью баллами. В 1/16 финала они сыграют против Марокко.

ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды

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Брайан Бробби фото лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Туниса по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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