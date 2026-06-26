ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды
Брайн Бробби одержал победу в номинации
Форвард «Сандерленда» и сборной Нидерландов Брайан Бробби был признан лучшим игроком в матче третьего тура ЧМ-2026 против Туниса.
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Нидерланды без проблем разобрались с соперником (3:1), а Брайан стал автором второго гола в поединке.
Всего на турнире Бробби отыграл во всех трех турах и забил три мяча из-за пределов штрафной площади.
В группе F сборная Нидерландов заняла первое место с семью баллами. В 1/16 финала они сыграют против Марокко.
ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды
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