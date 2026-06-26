26 июня сборные Турции и США проведут матч третьего тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

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Вместе с Турцией и США в квартете F на мундиале играют команды Австралии и Парагвая.

Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную США тренирует Маурисио Почеттино.

Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1

– Парагвай – 4:1 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0

– Турция – 2:0 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0

– Австралия – 2:0 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1

– 0:1 26.06. 05:00. Турция – США

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.