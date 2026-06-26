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Чемпионат мира
Турция
26.06.2026 05:00 – перерыв 2 : 1
США
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:00 |
809
0

Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D ЧМ-2026 26 июня в 05:00

26 июня 2026, 05:00 |
809
0
Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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26 июня сборные Турции и США проведут матч третьего тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Турцией и США в квартете F на мундиале играют команды Австралии и Парагвая.

Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную США тренирует Маурисио Почеттино.

Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
  • 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1
  • 26.06. 05:00. Турция – США
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Турция – США
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События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция), асcист Эврен Эльмали.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция), асcист Барыш Йылмаз.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Остон Трасти (США), асcист Себастьян Берхолтер.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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