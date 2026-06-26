Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D ЧМ-2026 26 июня в 05:00
26 июня сборные Турции и США проведут матч третьего тура группы D чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Турцией и США в квартете F на мундиале играют команды Австралии и Парагвая.
Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную США тренирует Маурисио Почеттино.
Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:
- 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
- 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1
- 26.06. 05:00. Турция – США
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия
Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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