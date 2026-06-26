Вингер «Ньюкасла» и сборной Швеции Энтони Эланга получил награду лучшего игрока за матч третьего тура против Японии на ЧМ-2026.

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Команды расписали боевую ничью (1:1), при этом Энтони забил единственный мяч Швеции.

Эланга технично закрутил мяч в сетку ворот и спас свою команду от поражения.

Благодаря этому матчу обе сборные вышли в плей-офф: Япония со второго места, Швеция – с третьего.

ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция