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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:17 | Обновлено 26 июня 2026, 05:39
109
0

ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция

Невероятный удар Антони Эланги принес ему награду

26 июня 2026, 05:17 | Обновлено 26 июня 2026, 05:39
109
0
ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция
ФИФА. Антони Эланга
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Вингер «Ньюкасла» и сборной Швеции Энтони Эланга получил награду лучшего игрока за матч третьего тура против Японии на ЧМ-2026.

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Команды расписали боевую ничью (1:1), при этом Энтони забил единственный мяч Швеции.

Эланга технично закрутил мяч в сетку ворот и спас свою команду от поражения.

Благодаря этому матчу обе сборные вышли в плей-офф: Япония со второго места, Швеция – с третьего.

ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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