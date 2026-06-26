ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция
Невероятный удар Антони Эланги принес ему награду
Вингер «Ньюкасла» и сборной Швеции Энтони Эланга получил награду лучшего игрока за матч третьего тура против Японии на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды расписали боевую ничью (1:1), при этом Энтони забил единственный мяч Швеции.
Эланга технично закрутил мяч в сетку ворот и спас свою команду от поражения.
Благодаря этому матчу обе сборные вышли в плей-офф: Япония со второго места, Швеция – с третьего.
ФОТО. Награда за гол. Назван лучший игрок матча Япония – Швеция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля
Украинца могут отдать в аренду в «Страсбург»