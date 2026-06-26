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Чемпионат мира
26 июня 2026, 04:37 | Обновлено 26 июня 2026, 04:42
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0

Легенда Японии установил рекорд на чемпионате мира среди азиатских сборных

Юто Нагатомо принял участие в пятом мундиале

26 июня 2026, 04:37 | Обновлено 26 июня 2026, 04:42
195
0
Легенда Японии установил рекорд на чемпионате мира среди азиатских сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Юто Нагатомо
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39-летний защитник сборной Японии Юто Нагатомо вошел в число рекордсменов чемпионата мира после ничейного матча со Швецией (1:1).

Нагатомо вышел на замену на 75-й минуте, проведя свой первый матч на ЧМ-2026.

Для опытного игрока этот мундиаль стал пятым в карьере. Японец неизменно выступает на чемпионатах мира с 2010 года.

Таким образом, Юто стал первым футболистом из Азии, которому покорилась планка в пять ЧМ.

Рейтинг футболистов, сыгравших на 5+ чемпионатах мира:

  • Лионель Месси (Аргентина) – 6
  • Криштиану Роналду (Португалия) – 6
  • Лука Модрич (Хорватия) – 5
  • Луис Суарес (Уругвай) – 5
  • Мануэль Нойер (Германия) – 5
  • Лотар Маттеус (Германия) – 5
  • Андрес Гуардадо (Мексика) – 5
  • Рафа Маркес (Мексика) – 5
  • Антонио Карбахаль (Мексика) – 5
  • Юто Нагатомо (Япония) – 5
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Андрей Витренко Источник: Opta
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