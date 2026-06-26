Легенда Японии установил рекорд на чемпионате мира среди азиатских сборных

39-летний защитник сборной Японии Юто Нагатомо вошел в число рекордсменов чемпионата мира после ничейного матча со Швецией (1:1).

Нагатомо вышел на замену на 75-й минуте, проведя свой первый матч на ЧМ-2026.

Для опытного игрока этот мундиаль стал пятым в карьере. Японец неизменно выступает на чемпионатах мира с 2010 года.

Таким образом, Юто стал первым футболистом из Азии, которому покорилась планка в пять ЧМ.

Рейтинг футболистов, сыгравших на 5+ чемпионатах мира:

5 - Los 10 jugadores con cinco ediciones disputadas o más en la historia de los @fifaworldcup_es 🇦🇷 Lionel Messi (6) 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (6) 🇭🇷 Luka Modric 🇺🇾 Luis Suárez 🇩🇪 Manuel Neuer 🇩🇪 Lothar Matthäus 🇲🇽 Andrés Guardado 🇲🇽 Rafa Márquez 🇲🇽 Antonio Carbajal 🇯🇵Yuto… pic.twitter.com/WRMPQ5EBdj

🇯🇵 HISTORY IN THE MAKING!



🌎 Yuto Nagatomo is now the FIRST Asian player to compete in 5 FIFA World Cups!



🏟️ 2010 South Africa

🏟️ 2014 Brazil

🏟️ 2018 Russia

🏟️ 2022 Qatar

🏟️ 2026 Canada / Mexico / US



🖐️ He is the first Asian & Japanese player to achieve this feat, appearing in… pic.twitter.com/ljIeo2I934