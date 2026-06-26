Легенда Японии установил рекорд на чемпионате мира среди азиатских сборных
Юто Нагатомо принял участие в пятом мундиале
39-летний защитник сборной Японии Юто Нагатомо вошел в число рекордсменов чемпионата мира после ничейного матча со Швецией (1:1).
Нагатомо вышел на замену на 75-й минуте, проведя свой первый матч на ЧМ-2026.
Для опытного игрока этот мундиаль стал пятым в карьере. Японец неизменно выступает на чемпионатах мира с 2010 года.
Таким образом, Юто стал первым футболистом из Азии, которому покорилась планка в пять ЧМ.
Рейтинг футболистов, сыгравших на 5+ чемпионатах мира:
- Лионель Месси (Аргентина) – 6
- Криштиану Роналду (Португалия) – 6
- Лука Модрич (Хорватия) – 5
- Луис Суарес (Уругвай) – 5
- Мануэль Нойер (Германия) – 5
- Лотар Маттеус (Германия) – 5
- Андрес Гуардадо (Мексика) – 5
- Рафа Маркес (Мексика) – 5
- Антонио Карбахаль (Мексика) – 5
- Юто Нагатомо (Япония) – 5
5 - Los 10 jugadores con cinco ediciones disputadas o más en la historia de los @fifaworldcup_es— OptaJose (@OptaJose) June 26, 2026
🇦🇷 Lionel Messi (6)
🇵🇹 Cristiano Ronaldo (6)
🇭🇷 Luka Modric
🇺🇾 Luis Suárez
🇩🇪 Manuel Neuer
🇩🇪 Lothar Matthäus
🇲🇽 Andrés Guardado
🇲🇽 Rafa Márquez
🇲🇽 Antonio Carbajal
🇯🇵Yuto… pic.twitter.com/WRMPQ5EBdj
🇯🇵 HISTORY IN THE MAKING!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 26, 2026
🌎 Yuto Nagatomo is now the FIRST Asian player to compete in 5 FIFA World Cups!
🏟️ 2010 South Africa
🏟️ 2014 Brazil
🏟️ 2018 Russia
🏟️ 2022 Qatar
🏟️ 2026 Canada / Mexico / US
🖐️ He is the first Asian & Japanese player to achieve this feat, appearing in… pic.twitter.com/ljIeo2I934
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