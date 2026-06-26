ФОТО. Красотка-фанатка Колумбии стала звездой матча ЧМ

Во время матча чемпионата мира-2026 между сборными Колумбии и Узбекистана внимание фанатов привлекла не только победа команды Луиса Диаса, но и одна из эффектных болельщиц на трибунах.

Rолумбийская инфлюенсерка Эвели Карденас посетила поединок на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико и поделилась яркими фото с матча со своими подписчиками в Instagram.

Девушка пришла на игру в стильном образе, сочетая джинсы, белый топ и розовую дизайнерскую сумку. На нескольких фото Карденас позировала с флагом Колумбии, наслаждаясь атмосферой чемпионата мира и поддерживая свою сборную.

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В публикации также были кадры с трибун, празднование колумбийских болельщиков, прибытие автобуса команды и видео гола Луиса Диаса.

Подписчики активно отреагировали на фото Эвели. В комментариях фанаты называли ее «красоткой» и «богиней».

Сборная Колумбии в этом матче обыграла Узбекистан со счетом 3:1. Голы за колумбийцев забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас, который поставил точку в игре на 99-й минуте.