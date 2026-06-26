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Чемпионат мира
26 июня 2026, 03:59 | Обновлено 26 июня 2026, 04:06
233
0

Таблица ЧМ. «Группа Украины»: Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф

Нидерландцы разобрались с Тунисом со счетом 3:1, японцы и шведы расписали ничью – 1:1

26 июня 2026, 03:59 | Обновлено 26 июня 2026, 04:06
233
0
Таблица ЧМ. «Группа Украины»: Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 26 июня по киевскому времени на чемпионате мира 2026 состоялись матчи последнего, третьего тура группы F.

Сборная Нидерландов переиграла Тунис со счетом 3:1, а команды Японии и Швеции расписали ничью – 1:1.

Итоговая таблица группы F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (3), Тунис (0)

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места и в 1/16 финала встретятся с командой Марокко.

Япония, которая стала второй в квартете F, на старте плей-офф поборется с Бразилией. Бразильцы и марокканцы заняли первое и второе места соответственно в группе C.

Швеция с третьей позиции в группе F также пробилась в 1/16 финала, поскольку гарантированно окажется в топ-8 рейтинга третьих мест. Соперник шведов в 1/16 финала будет определен позже.

Тунис завершил выступления на чемпионате мира 2026 с 0 баллами, проиграв все три матча на групповом этапе.

В группе F могла сыграть сборная Украины, если бы завоевала путевку на чемпионат мира. Сине-желтые в полуфинале плей-офф европейского отбора уступили Швеции 1:3 и лишилась шансов на мундиаль.

Чемпионат мира 2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

  • Тунис – Нидерланды – 1:3

Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62

  • Япония – Швеция – 1:1

Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62

Таблица группы F

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды 3 2 1 0 10 - 4 26.06.26 Тунис 1:3 Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 7
2 Япония 3 1 2 0 7 - 3 26.06.26 Япония 1:1 Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 5
3 Швеция 3 1 1 1 7 - 7 26.06.26 Япония 1:1 Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 4
4 Тунис 3 0 0 3 2 - 12 26.06.26 Тунис 1:3 Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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