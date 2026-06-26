Таблица ЧМ. «Группа Украины»: Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф

В ночь на 26 июня по киевскому времени на чемпионате мира 2026 состоялись матчи последнего, третьего тура группы F.

Сборная Нидерландов переиграла Тунис со счетом 3:1, а команды Японии и Швеции расписали ничью – 1:1.

Итоговая таблица группы F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (3), Тунис (0)

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места и в 1/16 финала встретятся с командой Марокко.

Япония, которая стала второй в квартете F, на старте плей-офф поборется с Бразилией. Бразильцы и марокканцы заняли первое и второе места соответственно в группе C.

Швеция с третьей позиции в группе F также пробилась в 1/16 финала, поскольку гарантированно окажется в топ-8 рейтинга третьих мест. Соперник шведов в 1/16 финала будет определен позже.

Тунис завершил выступления на чемпионате мира 2026 с 0 баллами, проиграв все три матча на групповом этапе.

В группе F могла сыграть сборная Украины, если бы завоевала путевку на чемпионат мира. Сине-желтые в полуфинале плей-офф европейского отбора уступили Швеции 1:3 и лишилась шансов на мундиаль.

Чемпионат мира 2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Тунис – Нидерланды – 1:3

Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62

Япония – Швеция – 1:1

Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62

Таблица группы F