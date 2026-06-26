Таблица ЧМ. «Группа Украины»: Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф
Нидерландцы разобрались с Тунисом со счетом 3:1, японцы и шведы расписали ничью – 1:1
В ночь на 26 июня по киевскому времени на чемпионате мира 2026 состоялись матчи последнего, третьего тура группы F.
Сборная Нидерландов переиграла Тунис со счетом 3:1, а команды Японии и Швеции расписали ничью – 1:1.
Итоговая таблица группы F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (3), Тунис (0)
Нидерланды вышли в плей-офф с первого места и в 1/16 финала встретятся с командой Марокко.
Япония, которая стала второй в квартете F, на старте плей-офф поборется с Бразилией. Бразильцы и марокканцы заняли первое и второе места соответственно в группе C.
Швеция с третьей позиции в группе F также пробилась в 1/16 финала, поскольку гарантированно окажется в топ-8 рейтинга третьих мест. Соперник шведов в 1/16 финала будет определен позже.
Тунис завершил выступления на чемпионате мира 2026 с 0 баллами, проиграв все три матча на групповом этапе.
В группе F могла сыграть сборная Украины, если бы завоевала путевку на чемпионат мира. Сине-желтые в полуфинале плей-офф европейского отбора уступили Швеции 1:3 и лишилась шансов на мундиаль.
Чемпионат мира 2026. Группа F
Третий тур. 26 июня
- Тунис – Нидерланды – 1:3
Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62
- Япония – Швеция – 1:1
Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62
Таблица группы F
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|26.06.26 Тунис 1:3 Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|7
|2
|Япония
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|26.06.26 Япония 1:1 Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|5
|3
|Швеция
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|26.06.26 Япония 1:1 Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|4
|4
|Тунис
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|26.06.26 Тунис 1:3 Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
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