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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:31 | Обновлено 26 июня 2026, 02:32
69
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия

Нильсон Ангуло отметился голом и сыграл ключевую роль в победе своей команды (2:1)

26 июня 2026, 02:31 | Обновлено 26 июня 2026, 02:32
69
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine. Нильсон Ангуло
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25 июня сборная Эквадора сенсационно переиграла Германию в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2026.

Лучшимй игроком поединка стал Нильсон Ангуло, который забил в ворота немцев на 9-й минуте и сыграл ключевую роль в победе своей команды – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе Эквадор набрал 4 очка, занял третье место в квартете Е и вышел в плей-офф мундиаля.

ЧМ-2026. Группа Е

Третий тур. 25 июня

Эквадор – Германия – 2:1

Голы: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия

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Нильсон Ангуло фото лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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