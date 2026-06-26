ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия
Нильсон Ангуло отметился голом и сыграл ключевую роль в победе своей команды (2:1)
25 июня сборная Эквадора сенсационно переиграла Германию в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2026.
Лучшимй игроком поединка стал Нильсон Ангуло, который забил в ворота немцев на 9-й минуте и сыграл ключевую роль в победе своей команды – 2:1.
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Благодаря этой победе Эквадор набрал 4 очка, занял третье место в квартете Е и вышел в плей-офф мундиаля.
ЧМ-2026. Группа Е
Третий тур. 25 июня
Эквадор – Германия – 2:1
Голы: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия
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