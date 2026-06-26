25 июня сборная Эквадора сенсационно переиграла Германию в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2026.

Лучшимй игроком поединка стал Нильсон Ангуло, который забил в ворота немцев на 9-й минуте и сыграл ключевую роль в победе своей команды – 2:1.

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Благодаря этой победе Эквадор набрал 4 очка, занял третье место в квартете Е и вышел в плей-офф мундиаля.

ЧМ-2026. Группа Е

Третий тур. 25 июня

Эквадор – Германия – 2:1

Голы: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия