Тунис – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 июня сборные Туниса и Нидерландов проводят матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды стартовали в 02:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

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ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Тунис – Нидерланды – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Схири, 3 (автогол), Бробби, 7

(новость обновляется)

Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция