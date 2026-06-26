Чемпионат мира26 июня 2026, 02:22 |
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Тунис – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F чемпионата мира 2026
26 июня 2026, 02:22 |
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26 июня сборные Туниса и Нидерландов проводят матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Команды стартовали в 02:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа F
Третий тур. 26 июня
Тунис – Нидерланды – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Схири, 3 (автогол), Бробби, 7
(новость обновляется)
Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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