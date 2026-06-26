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  4. Тунис – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:22 |
29
0

Тунис – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 02:22 |
29
0
Тунис – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня сборные Туниса и Нидерландов проводят матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды стартовали в 02:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Тунис – Нидерланды – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Схири, 3 (автогол), Бробби, 7

(новость обновляется)

Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу Брайан Бробби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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