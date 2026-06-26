Сняли проклятие. Кот-д'Ивуар впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ
Африканская команда вышла из группы с четвертой попытки
Сборная Кот-д'Ивуара впервые в истории примет участие в плей-офф чемпионата мира.
Африканская команда набрала шесть очков в группе Е на ЧМ-2026 и со второго места пробилась в 1/16 финала.
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На протяжении группового этапа Кот-д'Ивуар одержал победы над Эквадором (1:0) и Кюрасао (2:0), но потерпел поражение в игре с Германией (1:2).
В 1/16 финала африканцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе I. Потенциальным соперником может стать Франция или Норвегия, имеющие по 6 очков в активе.
Имя будущего соперника Кот-д'Ивуара станет известно 26 июня, когда Франция и Норвегия проведут очную дуэль.
До нынешнего чемпионата мира сборная Кот-д'Ивуара трижды выступала на мундиалях: в 2006, 2010 и 2014 годах.
Во всех трех случаях африканцы вылетали на стадии группового этапа, стабильно финишируя на третьей позиции.
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Германия
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|25.06.26 Эквадор 2:1 Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|25.06.26 Кюрасао 0:2 Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|6
|3
|Эквадор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|25.06.26 Эквадор 2:1 Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|4
|4
|Кюрасао
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|25.06.26 Кюрасао 0:2 Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|1
Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2006:
Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2010:
Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2014:
Инфорграфика:
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