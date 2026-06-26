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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:29 | Обновлено 26 июня 2026, 02:30
72
0

Сняли проклятие. Кот-д'Ивуар впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ

Африканская команда вышла из группы с четвертой попытки

26 июня 2026, 02:29 | Обновлено 26 июня 2026, 02:30
72
0
Сняли проклятие. Кот-д'Ивуар впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кот-д'Ивуара впервые в истории примет участие в плей-офф чемпионата мира.

Африканская команда набрала шесть очков в группе Е на ЧМ-2026 и со второго места пробилась в 1/16 финала.

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На протяжении группового этапа Кот-д'Ивуар одержал победы над Эквадором (1:0) и Кюрасао (2:0), но потерпел поражение в игре с Германией (1:2).

В 1/16 финала африканцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе I. Потенциальным соперником может стать Франция или Норвегия, имеющие по 6 очков в активе.

Имя будущего соперника Кот-д'Ивуара станет известно 26 июня, когда Франция и Норвегия проведут очную дуэль.

До нынешнего чемпионата мира сборная Кот-д'Ивуара трижды выступала на мундиалях: в 2006, 2010 и 2014 годах.

Во всех трех случаях африканцы вылетали на стадии группового этапа, стабильно финишируя на третьей позиции.

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 3 2 0 1 10 - 4 25.06.26 Эквадор 2:1 Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6
2 Кот-д'Ивуар 3 2 0 1 4 - 2 25.06.26 Кюрасао 0:2 Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 6
3 Эквадор 3 1 1 1 2 - 2 25.06.26 Эквадор 2:1 Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 4
4 Кюрасао 3 0 1 2 1 - 9 25.06.26 Кюрасао 0:2 Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1
Полная таблица

Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2006:

Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2010:

Статистика выступлений Кот-д'Ивуара на ЧМ-2014:

Инфорграфика:

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статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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