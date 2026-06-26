Сборная Нидерландов забила быстрые два гола в ворота Туниса в матче 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 3-й минуте автогол оформил Эльес Схири, а уже на 7-й счет 2:0 в пользу нидерландцев сделал Брайан Бробби.

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Нидерланды борются за первое место квартета, а Тунис еще до этого матча потерял шансы на плей-офф ЧМ-2026.

Встреча Туниса и Нидерландов стартовала 26 июня в 02:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

❗️ ВИДЕО. Нидерланды забили Тунису два гола за стартовые 7 минут матча ЧМ-2026