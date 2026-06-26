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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:13 | Обновлено 26 июня 2026, 02:17
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ВИДЕО. Нидерланды забили Тунису два гола за стартовые 7 минут матча ЧМ-2026

Автогол Эльеса Схири и мяч Брайана Бробби обеспечили нидерландцам комфортный гандикап

26 июня 2026, 02:13 | Обновлено 26 июня 2026, 02:17
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0
ВИДЕО. Нидерланды забили Тунису два гола за стартовые 7 минут матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов забила быстрые два гола в ворота Туниса в матче 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 3-й минуте автогол оформил Эльес Схири, а уже на 7-й счет 2:0 в пользу нидерландцев сделал Брайан Бробби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нидерланды борются за первое место квартета, а Тунис еще до этого матча потерял шансы на плей-офф ЧМ-2026.

Встреча Туниса и Нидерландов стартовала 26 июня в 02:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

❗️ ВИДЕО. Нидерланды забили Тунису два гола за стартовые 7 минут матча ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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