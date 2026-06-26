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Тунис
26.06.2026 02:00 – перерыв 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:00 |
625
0

Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F ЧМ-2026 26 июня в 02:00

26 июня 2026, 02:00 |
625
0
Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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26 июня сборные Туниса и Нидерландов проведут матч третьего тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча начнется в 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Тунисом и Нидерландами в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Японии.

Наставник Туниса – Эрве Реннар. Сборную Нидерландов тренирует Рональд Куман.

Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
  • 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4
  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды), асcист Вирджил ван Дейк.
3’
ГОЛ ! Автогол забил Эллиес Схири (Тунис).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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