Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F ЧМ-2026 26 июня в 02:00
26 июня сборные Туниса и Нидерландов проведут матч третьего тура группы F чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча начнется в 02:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Тунисом и Нидерландами в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Японии.
Наставник Туниса – Эрве Реннар. Сборную Нидерландов тренирует Рональд Куман.
Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
- 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды
Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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