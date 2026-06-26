26 июня сборные Туниса и Нидерландов проведут матч третьего тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча начнется в 02:00 по Киеву.

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Вместе с Тунисом и Нидерландами в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Японии.

Наставник Туниса – Эрве Реннар. Сборную Нидерландов тренирует Рональд Куман.

Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2

15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1

– Тунис – 5:1 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1

– Швеция – 5:1 21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4

– 0:4 26.06. 02:00. Япония – Швеция

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

Тунис – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.