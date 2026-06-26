ФОТО. Забарный показал роскошный отдых в Японии вместе с красавицей-женой
Украинский защитник наслаждается атмосферой Токио
Футболист ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный поделился с подписчиками новыми кадрами с отдыха в Японии.
Украинский футболист опубликовал серию фото из Токио, где показал яркую атмосферу японской столицы, традиционные локации, стильные улицы, арт-пространства и роскошные интерьеры.
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На одном из снимков Забарный предстал в традиционной японской одежде, а на других – позирует вместе с женой возле храмов и на знаменитых улицах города.
Подписчики футболиста активно отреагировали на публикацию, засыпав пару комплиментами.
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