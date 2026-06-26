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26 июня 2026, 01:24 | Обновлено 26 июня 2026, 01:28
268
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ФОТО. Забарный показал роскошный отдых в Японии вместе с красавицей-женой

Украинский защитник наслаждается атмосферой Токио

26 июня 2026, 01:24 | Обновлено 26 июня 2026, 01:28
268
1 Comments
ФОТО. Забарный показал роскошный отдых в Японии вместе с красавицей-женой
Instagram. Илья и Ангелина Забарные
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Футболист ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный поделился с подписчиками новыми кадрами с отдыха в Японии.

Украинский футболист опубликовал серию фото из Токио, где показал яркую атмосферу японской столицы, традиционные локации, стильные улицы, арт-пространства и роскошные интерьеры.

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На одном из снимков Забарный предстал в традиционной японской одежде, а на других – позирует вместе с женой возле храмов и на знаменитых улицах города.

Подписчики футболиста активно отреагировали на публикацию, засыпав пару комплиментами.

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фото Илья Забарный Ангелина Забарная ПСЖ сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Забарний так собі багато вже набив.А десь не так давно була тільки перша
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