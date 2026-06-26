Чемпионат мира26 июня 2026, 01:22 | Обновлено 26 июня 2026, 01:24
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ЧМ-2026. Стали известны стартовые составы на матч Тунис – Нидерланды
Встреча состоится 26 июня и начнется в 02:00 по Киеву
26 июня 2026, 01:22 | Обновлено 26 июня 2026, 01:24
36
0
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26 июня сборные Туниса и Нидерланды проведут матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Эрве Реннар и Рональд Куман – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Нидерланды продолжают борьбу за первое место в квартете, а Тунис после двух поражений потерял шансы на плей-офф.
Встреча состоится на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити и начнется в 02:00 по Киеву.
Стартовые составы на матч Тунис – Нидерланды:
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