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Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:22 | Обновлено 26 июня 2026, 01:24
36
0

ЧМ-2026. Стали известны стартовые составы на матч Тунис – Нидерланды

Встреча состоится 26 июня и начнется в 02:00 по Киеву

26 июня 2026, 01:22 | Обновлено 26 июня 2026, 01:24
36
0
ЧМ-2026. Стали известны стартовые составы на матч Тунис – Нидерланды
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26 июня сборные Туниса и Нидерланды проведут матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Эрве Реннар и Рональд Куман – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нидерланды продолжают борьбу за первое место в квартете, а Тунис после двух поражений потерял шансы на плей-офф.

Встреча состоится на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити и начнется в 02:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Тунис – Нидерланды:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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