Сборная Эквадора вышла вперел в матче 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 против Германии.

На 77-й минуте счет 2:1 в пользу эквадорцев сделал Гонсало Плата, который после углового подставил ногу перед Мануэлем Нойером, отправив мяч в ворота под перекладину.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эквадору необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф с третьего места с квартета Е. Германия еще до этого поединка гарантировала себе 1/16 финала.

Встреча Эквадора и Германии стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Эквадор забил в ворота Германии и находится в 15 минутах от плей-офф