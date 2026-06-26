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Чемпионат мира
26 июня 2026, 00:44 | Обновлено 26 июня 2026, 00:47
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ВИДЕО. Эквадор забил в ворота Германии и находится в 15 минутах от плей-офф

Гонсало Плата на 77-й мин сделал счет 2:1 в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2026

26 июня 2026, 00:44 | Обновлено 26 июня 2026, 00:47
261
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ВИДЕО. Эквадор забил в ворота Германии и находится в 15 минутах от плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Плата
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Сборная Эквадора вышла вперел в матче 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 против Германии.

На 77-й минуте счет 2:1 в пользу эквадорцев сделал Гонсало Плата, который после углового подставил ногу перед Мануэлем Нойером, отправив мяч в ворота под перекладину.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эквадору необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф с третьего места с квартета Е. Германия еще до этого поединка гарантировала себе 1/16 финала.

Встреча Эквадора и Германии стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Эквадор забил в ворота Германии и находится в 15 минутах от плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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