Главный арбитр матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между Эквадором и Германией – американка Тори Пенсо – назначила и отменила пенальти в ворота эквадорцев.

Тори Пенсо указала на 11-метровую точку после того, как Хоэль Ордоньес прыгнул в ноги Каю Хаверцу в штрафной площади Эквадора. Однако после проверки VAR судья отменила 11-метровый из-за фола Лероя Сане против Педро Вите в центре поля, после которого и началась атака.

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В первом тайме Пенсо приняла спорное решение – Тори засчитала гол Сане после того, как Александар Павлович ударил бутсой по лицу Вите.

В матче Эквадора и Германии счет 1:1 после обмена голами за 9 стартовых минут. Встреча стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

ФОТО. Судья назначила и отменила пенальти в ворота Эквадора. Что произошло?