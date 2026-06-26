ФОТО. Судья назначила и отменила пенальти в ворота Эквадора. Что произошло?
Ордоньес прыгнул в ноги Хаверца, но атака началась после фола Сане против Вите
Главный арбитр матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между Эквадором и Германией – американка Тори Пенсо – назначила и отменила пенальти в ворота эквадорцев.
Тори Пенсо указала на 11-метровую точку после того, как Хоэль Ордоньес прыгнул в ноги Каю Хаверцу в штрафной площади Эквадора. Однако после проверки VAR судья отменила 11-метровый из-за фола Лероя Сане против Педро Вите в центре поля, после которого и началась атака.
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В первом тайме Пенсо приняла спорное решение – Тори засчитала гол Сане после того, как Александар Павлович ударил бутсой по лицу Вите.
В матче Эквадора и Германии счет 1:1 после обмена голами за 9 стартовых минут. Встреча стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.
ФОТО. Судья назначила и отменила пенальти в ворота Эквадора. Что произошло?
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