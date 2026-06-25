ФОТО. Звездный футболист решил построить школу для своей дочери

Футболист «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассматривает возможность создания собственной школы для своей дочери.

Как сообщает Acento Noor, игрок хочет открыть центр для детей в возрасте до шести лет. По замыслу Льоренте, в школе должно быть много активностей на свежем воздухе, естественного света и пространства для развития детей.

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Отдельно футболист обращает внимание на то, что хотел бы защитить заведение от электромагнитных полей. Льоренте считает, что такая среда будет полезнее для здоровья и развития детей.

Его главная цель – создать пространство, в котором дети смогут расти в более естественных и комфортных условиях.