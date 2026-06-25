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25 июня 2026, 23:41 | Обновлено 25 июня 2026, 23:44
234
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ФОТО. Звездный футболист решил построить школу для своей дочери

Льоренте хочет создать центр для малышей с упором на природу, свет и активность на улице

25 июня 2026, 23:41 | Обновлено 25 июня 2026, 23:44
234
1 Comments
ФОТО. Звездный футболист решил построить школу для своей дочери
X. Маркос Льоренте
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Футболист «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассматривает возможность создания собственной школы для своей дочери.

Как сообщает Acento Noor, игрок хочет открыть центр для детей в возрасте до шести лет. По замыслу Льоренте, в школе должно быть много активностей на свежем воздухе, естественного света и пространства для развития детей.

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Отдельно футболист обращает внимание на то, что хотел бы защитить заведение от электромагнитных полей. Льоренте считает, что такая среда будет полезнее для здоровья и развития детей.

Его главная цель – создать пространство, в котором дети смогут расти в более естественных и комфортных условиях.

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фото Атлетико Мадрид Маркос Льоренте сборная Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Touchline
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Воно наче і позитивне починання, але цей хлопак з усіма його приколами трохи дивакуватий)
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