ФОТО. Звездный футболист решил построить школу для своей дочери
Льоренте хочет создать центр для малышей с упором на природу, свет и активность на улице
Футболист «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассматривает возможность создания собственной школы для своей дочери.
Как сообщает Acento Noor, игрок хочет открыть центр для детей в возрасте до шести лет. По замыслу Льоренте, в школе должно быть много активностей на свежем воздухе, естественного света и пространства для развития детей.
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Отдельно футболист обращает внимание на то, что хотел бы защитить заведение от электромагнитных полей. Льоренте считает, что такая среда будет полезнее для здоровья и развития детей.
Его главная цель – создать пространство, в котором дети смогут расти в более естественных и комфортных условиях.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Marcos Llorente is considering building a school for his daughter.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026
The footballer wants to create a center for children up to six years old, with plenty of outdoor activities and natural light.
He also says he would try to have it protected from electromagnetic… pic.twitter.com/8iTs4gLixM
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