Чемпионат мира25 июня 2026, 23:14 |
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ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао
Забитым мячом на 7-й минуте с передачи Яна Диоманде отличился Николя Пепе
25 июня 2026, 23:14 |
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В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.
На 7-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе, открыв счёт встречи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ассист Пепе сделал звёздный вингер РБ Лейпциг Ян Диоманде.
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