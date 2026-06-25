В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

На 7-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе, открыв счёт встречи.

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Ассист Пепе сделал звёздный вингер РБ Лейпциг Ян Диоманде.

ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао