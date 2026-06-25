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  4. ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао
Чемпионат мира
25 июня 2026, 23:14 |
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ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао

Забитым мячом на 7-й минуте с передачи Яна Диоманде отличился Николя Пепе

25 июня 2026, 23:14 |
80
0
ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

На 7-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе, открыв счёт встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист Пепе сделал звёздный вингер РБ Лейпциг Ян Диоманде.

ВИДЕО. Ассист звезды: Кот-д'Ивуар быстро забил Кюрасао

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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