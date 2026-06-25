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Франция
25 июня 2026, 23:02 | Обновлено 25 июня 2026, 23:03
967
0

Ювентус почти договорился о трансфере форварда ПСЖ

Рандаль Коло Муани может стать игроком «Ювентуса»

25 июня 2026, 23:02 | Обновлено 25 июня 2026, 23:03
967
0
Ювентус почти договорился о трансфере форварда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани
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«Ювентус» сейчас активно борется за Рандаля Коло Муани. После нескольких недель переговоров «бьянконери» согласовали с футболистом условия личного контракта и теперь могут сосредоточиться на переговорах с «Пари Сен-Жермен» для достижения окончательного соглашения.

«Ювентус» получил одобрение совета директоров на сделку и в последние несколько часов достиг принципиального соглашения с Рандалем Коло Муани. Французский нападающий дал добро на переход в «Ювентус». Предполагается, что контракт будет рассчитан на пять лет.

27-летний нападающий оценивается в 20 млн евро. В прошлом сезоне он забил пять мячей и четырежды ассистировал партнерам в 41 поединке за «Тоттенхэм», где играл в аренде.

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Ювентус Рандаль Коло Муани Тоттенхэм ПСЖ трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
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