Ювентус почти договорился о трансфере форварда ПСЖ
Рандаль Коло Муани может стать игроком «Ювентуса»
«Ювентус» сейчас активно борется за Рандаля Коло Муани. После нескольких недель переговоров «бьянконери» согласовали с футболистом условия личного контракта и теперь могут сосредоточиться на переговорах с «Пари Сен-Жермен» для достижения окончательного соглашения.
«Ювентус» получил одобрение совета директоров на сделку и в последние несколько часов достиг принципиального соглашения с Рандалем Коло Муани. Французский нападающий дал добро на переход в «Ювентус». Предполагается, что контракт будет рассчитан на пять лет.
27-летний нападающий оценивается в 20 млн евро. В прошлом сезоне он забил пять мячей и четырежды ассистировал партнерам в 41 поединке за «Тоттенхэм», где играл в аренде.
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