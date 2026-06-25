Ювентус почти договорился о трансфере форварда ПСЖ

«Ювентус» сейчас активно борется за Рандаля Коло Муани. После нескольких недель переговоров «бьянконери» согласовали с футболистом условия личного контракта и теперь могут сосредоточиться на переговорах с «Пари Сен-Жермен» для достижения окончательного соглашения.

«Ювентус» получил одобрение совета директоров на сделку и в последние несколько часов достиг принципиального соглашения с Рандалем Коло Муани. Французский нападающий дал добро на переход в «Ювентус». Предполагается, что контракт будет рассчитан на пять лет.

27-летний нападающий оценивается в 20 млн евро. В прошлом сезоне он забил пять мячей и четырежды ассистировал партнерам в 41 поединке за «Тоттенхэм», где играл в аренде.