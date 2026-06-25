Турция25 июня 2026, 22:52 | Обновлено 25 июня 2026, 22:57
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Галатасарай готовит трансфер на фоне слухов о Пономаренко
Джан Узун из «Айнтрахта» может перейти в турецкий клуб
25 июня 2026, 22:52 | Обновлено 25 июня 2026, 22:57
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Турецкий полузащитник «Айнтрахта» Джон Узун может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщает UlkeTV.
По информации источника, турецкий гранд работает над трансфером 20-летнего футболиста, обсуждается предложение в размере 35 миллионов евро + 5 миллионов в качеств бонусов. Стороны близки к сделке.
В прошедшем сезоне на счету Джона Узуна 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 6 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Матвей Пономаренко может перейти в «Галатасарай».
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