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Турция
25 июня 2026, 22:52 | Обновлено 25 июня 2026, 22:57
521
0

Галатасарай готовит трансфер на фоне слухов о Пономаренко

Джан Узун из «Айнтрахта» может перейти в турецкий клуб

25 июня 2026, 22:52 | Обновлено 25 июня 2026, 22:57
521
0
Галатасарай готовит трансфер на фоне слухов о Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Узун
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Турецкий полузащитник «Айнтрахта» Джон Узун может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщает UlkeTV.

По информации источника, турецкий гранд работает над трансфером 20-летнего футболиста, обсуждается предложение в размере 35 миллионов евро + 5 миллионов в качеств бонусов. Стороны близки к сделке.

В прошедшем сезоне на счету Джона Узуна 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Матвей Пономаренко может перейти в «Галатасарай».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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