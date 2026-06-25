Галатасарай готовит трансфер на фоне слухов о Пономаренко

Турецкий полузащитник «Айнтрахта» Джон Узун может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщает UlkeTV.

По информации источника, турецкий гранд работает над трансфером 20-летнего футболиста, обсуждается предложение в размере 35 миллионов евро + 5 миллионов в качеств бонусов. Стороны близки к сделке.

В прошедшем сезоне на счету Джона Узуна 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Матвей Пономаренко может перейти в «Галатасарай».