«Это как Лига чемпионов». Капитан сборной Бразилии – о выходе в плей-офф ЧМ

Центральный защитник и капитан сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал победу над национальной сборной Шотландии (3:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы достигли своей первой цели, но должны продолжать. Это была сложная группа. Теперь начинаются настоящие соревнования. Это как в Лиге чемпионов – нет смысла занимать первое место в группе, если ты не готов к дальнейшим этапам. Именно мелкие детали решат всё».

Бразилия выиграла группу С с 7 очками и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Шотландия сохраняет шансы попасть в 1/16 финала с третьей позиции (3 очка).