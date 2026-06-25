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  4. «Это как Лига чемпионов». Капитан сборной Бразилии – о выходе в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира
25 июня 2026, 22:11 |
126
0

«Это как Лига чемпионов». Капитан сборной Бразилии – о выходе в плей-офф ЧМ

Маркиньос прокомментировал победу над Шотландией

25 июня 2026, 22:11 |
126
0
«Это как Лига чемпионов». Капитан сборной Бразилии – о выходе в плей-офф ЧМ
ФИФА
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Центральный защитник и капитан сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал победу над национальной сборной Шотландии (3:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы достигли своей первой цели, но должны продолжать. Это была сложная группа. Теперь начинаются настоящие соревнования. Это как в Лиге чемпионов – нет смысла занимать первое место в группе, если ты не готов к дальнейшим этапам. Именно мелкие детали решат всё».

Бразилия выиграла группу С с 7 очками и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Шотландия сохраняет шансы попасть в 1/16 финала с третьей позиции (3 очка).

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Маркиньос сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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