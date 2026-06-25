Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

25 июня в 23:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе Е, в котором сыграют сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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В группе E помимо Кюрасао и Кот-д'Ивуара также располагаются Германия и Эквадор.

Главный тренер сборной Кюрасао – Дик Адвокат, в то время как Кот-д'Ивуар тренирует Эмерс Файе.

Стали известны стартовые составы на матч Кюрасао – Кот-д'Ивуар:

Кюрасао: Ром, Фонвилле, Флоранус, Обиспо, Гари, Бренет, Жунинью Бакуна, Леандро Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия

Кот-д'Ивуар: Фофана, Опери, Коссуну, Усман Диоманде, Дуэ, Ян Диоманде, Сангаре, Кессье, Диалло, Бонни, Пепе