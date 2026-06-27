Забарный отправился в Азию. Вратарь сборной Украины не промолчал

Защитник сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный проводит летний отпуск в Японии вместе с женой Ангелиной.

Футболист поделился фотографиями из путешествия в социальных сетях. Супруги посетили одну из самых известных туристических достопримечательностей Токио – синтоистский храм Мэйдзи, где сфотографировались на фоне знаменитой стены с бочками сакэ. Также Забарные побывали на легендарном перекрестке Сибуя.

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Во время путешествия украинец познакомился и с местной кухней, попробовав традиционный японский рамен.

На это с юмором отреагировал бывший одноклубник Забарного по киевскому «Динамо» Георгий Бущан:

«Я так далеко не заходил, чтобы поесть мивину», – пошутил украинский вратарь.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.