Забарный отправился в Азию. Вратарь сборной Украины не промолчал
Илья побывал в Японии
Защитник сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный проводит летний отпуск в Японии вместе с женой Ангелиной.
Футболист поделился фотографиями из путешествия в социальных сетях. Супруги посетили одну из самых известных туристических достопримечательностей Токио – синтоистский храм Мэйдзи, где сфотографировались на фоне знаменитой стены с бочками сакэ. Также Забарные побывали на легендарном перекрестке Сибуя.
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Во время путешествия украинец познакомился и с местной кухней, попробовав традиционный японский рамен.
На это с юмором отреагировал бывший одноклубник Забарного по киевскому «Динамо» Георгий Бущан:
«Я так далеко не заходил, чтобы поесть мивину», – пошутил украинский вратарь.
Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Zabarnyi 🇺🇦 profite de ses vacances au Japon 🇯🇵.— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) June 25, 2026
Sa saison prochaine me hype tellement pic.twitter.com/k002qjUM0h
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