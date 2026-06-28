Суркис признался, что ему повезло подписать в Динамо топ-талант
Президент клуба – о переходе Мунгенге
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание французского таланта Пьера Мунгенге, отметив, что клубу удалось опередить серьезных конкурентов в борьбе за игрока.
По его словам, данным изданию Чемпион, киевский клуб долгое время следил за футболистом и получал информацию от проверенных агентов из Франции.
– Как давно «Динамо» следило за Пьером и когда решили подписать контракт?
– Мы довольно давно присматривались к нему, учитывая информацию старых знакомых агентов из Франции, которые в свое время помогали в приобретении Юнеса Бельанда.
Есть доля везения в том, что удалось опередить многих конкурентов, которые охотились за этим юным французским бриллиантом. Среди них, поверьте, немало топ-клубов из ведущих западных лиг. Собственно, принадлежность к структуре ПСЖ о многом говорит. Тренерскому штабу «Динамо» очень понравился этот парень, и я лично занимался его трансфером. Нашли нужные слова, изложили весомые, на наш взгляд, аргументы. Очень рад, что в конце концов всё сложилось.
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