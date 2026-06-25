Жозе МОУРИНЬО: «Нужно найти способ лучших игроков превратить в команду»
Жозе Моуриньо поговорил о составе команды
Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо заявил, что даст шанс всем футболистам команды, включая тех, кто неважно выглядел в прошлом сезоне.
«Я читал, что люди говорили: «Моу придет в «Реал» Мадрид и отчислит игроков, у которых якобы были проблемы в прошлом сезоне». Нет, совсем нет! Я хочу этих игроков, я хочу лучших игроков. Теперь мне нужно найти способ сделать из них команду», – заявил Моуриньо.
В прошлом сезоне «Реал» тренировали Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. «Королевский клуб» занял второе место в Ла Лиге, задолго до финиша безнадежно проиграв «Барселоне».
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