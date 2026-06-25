Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Нужно найти способ лучших игроков превратить в команду»
Испания
25 июня 2026, 22:01 |
152
1

Жозе МОУРИНЬО: «Нужно найти способ лучших игроков превратить в команду»

Жозе Моуриньо поговорил о составе команды

25 июня 2026, 22:01 |
152
1 Comments
Жозе МОУРИНЬО: «Нужно найти способ лучших игроков превратить в команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо заявил, что даст шанс всем футболистам команды, включая тех, кто неважно выглядел в прошлом сезоне.

«Я читал, что люди говорили: «Моу придет в «Реал» Мадрид и отчислит игроков, у которых якобы были проблемы в прошлом сезоне». Нет, совсем нет! Я хочу этих игроков, я хочу лучших игроков. Теперь мне нужно найти способ сделать из них команду», – заявил Моуриньо.

В прошлом сезоне «Реал» тренировали Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. «Королевский клуб» занял второе место в Ла Лиге, задолго до финиша безнадежно проиграв «Барселоне».

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Хочу, чтобы футболисты «Реала» проиграли на ЧМ-2026»
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»
Реал Мадрид Жозе Моуриньо Хаби Алонсо Альваро Арбелоа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25 июня 2026, 06:59 0
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Бразилец проводит результативный Мундиаль

Ведущий игрок Зари имеет вариант в одной из стран Европы
Футбол | 25 июня 2026, 20:58 0
Ведущий игрок Зари имеет вариант в одной из стран Европы
Ведущий игрок Зари имеет вариант в одной из стран Европы

В межсезонье свои законы и правила

Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Ярослава МАГУЧИХ: «Расстроилась, что не смогла. Не даются мне 2 м»
Другие виды | 25.06.2026, 16:41
Ярослава МАГУЧИХ: «Расстроилась, что не смогла. Не даются мне 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Расстроилась, что не смогла. Не даются мне 2 м»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну то для того ж дядьку Жозе тебе туди і покликали, щоб ти "перетворив" їх на команду...
Ответить
0
Популярные новости
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем