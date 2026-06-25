Жозе МОУРИНЬО: «Барселона – один из лучших клубов мира»
Жозе заговорил об Эль-Классико
Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуриньо рассказал об извечном соперничестве «сливочных» с каталонской Барселоной.
«Эль-Классико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей.
Конечно, Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими футболистами мира. «Реал» – самый лучший клуб в мире. «Барселона» – один из лучших клубов мира после «Реала»», – заявил Моуриньо», – сказал Жозе.
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