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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Барселона – один из лучших клубов мира»
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 09:29 |
188
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Жозе МОУРИНЬО: «Барселона – один из лучших клубов мира»

Жозе заговорил об Эль-Классико

25 июня 2026, 09:29 |
188
0
Жозе МОУРИНЬО: «Барселона – один из лучших клубов мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуриньо рассказал об извечном соперничестве «сливочных» с каталонской Барселоной.

«Эль-Классико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей.

Конечно, Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими футболистами мира. «Реал» – самый лучший клуб в мире. «Барселона» – один из лучших клубов мира после «Реала»», – заявил Моуриньо», – сказал Жозе.

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Жозе Моуриньо Ла Лига Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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