Виктор МУНЬОС: «Он сыграл важную роль в моем трансфере»
Испанский вингер прокомментировал свой переход в Ливерпуль
Испанский вингер Виктор Муньос прокомментировал переход в «Ливерпуль» из «Осасуны»:
«Это шанс, который просто нельзя упустить. Андони Ираола вселил в меня уверенность, во время разговора он объяснил, в какой футбол играет его команда. Он сыграл важную роль в моем решении.
Трансфер состоялся очень быстро. Я сосредоточивался на чемпионате мира. Я не хотел много слышать о своём будущем, если это не было чем-то серьёзным и конкретным».
В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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