Виктор МУНЬОС: «Он сыграл важную роль в моем трансфере»

Испанский вингер Виктор Муньос прокомментировал переход в «Ливерпуль» из «Осасуны»:

«Это шанс, который просто нельзя упустить. Андони Ираола вселил в меня уверенность, во время разговора он объяснил, в какой футбол играет его команда. Он сыграл важную роль в моем решении.

Трансфер состоялся очень быстро. Я сосредоточивался на чемпионате мира. Я не хотел много слышать о своём будущем, если это не было чем-то серьёзным и конкретным».

В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.