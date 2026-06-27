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  4. Виктор МУНЬОС: «Он сыграл важную роль в моем трансфере»
Англия
27 июня 2026, 14:59 |
107
0

Виктор МУНЬОС: «Он сыграл важную роль в моем трансфере»

Испанский вингер прокомментировал свой переход в Ливерпуль

27 июня 2026, 14:59 |
107
0
Виктор МУНЬОС: «Он сыграл важную роль в моем трансфере»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский вингер Виктор Муньос прокомментировал переход в «Ливерпуль» из «Осасуны»:

«Это шанс, который просто нельзя упустить. Андони Ираола вселил в меня уверенность, во время разговора он объяснил, в какой футбол играет его команда. Он сыграл важную роль в моем решении.

Трансфер состоялся очень быстро. Я сосредоточивался на чемпионате мира. Я не хотел много слышать о своём будущем, если это не было чем-то серьёзным и конкретным».

В сезоне 2025/26 Виктор Муньос провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы Осасуна трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Виктор Муньос Вильянуэва Андони Ираола
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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