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Major League Soccer
25 июня 2026, 23:44 | Обновлено 25 июня 2026, 23:46
67
0

Чеберко объяснил свой переход в Лос-Анджелес

Украинский защитник искал больше игрового времени

25 июня 2026, 23:44 | Обновлено 25 июня 2026, 23:46
67
0
Чеберко объяснил свой переход в Лос-Анджелес
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский центральный защитник Евгений Чеберко прокомментировал свой переход из «Коламбус Крю» в «Лос-Анджелес»:

– Какие у вас эмоции от трансфера?

– Всё хорошо, потому что это был мой выбор, впечатления положительные. И это не просто трансфер — в Америке всё устроено немного по-другому. Это трейд, то есть обмен. Но обмен именно туда, куда я хотел перейти. Я привык к «Коламбусу», провёл здесь три года. Мне было комфортно, очень люблю город, команду и людей здесь, но понимал, что пришло время что-то изменить и начать новый этап в жизни.

– В «Колумбусе» ушел тренер, при котором вы не так часто играли. Почему не остались, ведь пришел новый тренер?

– Потому что я не играл, как вы сказали. Уже пять месяцев. Еще при предыдущем тренере я думал искать новую команду, потому что не играю, а хочу играть. Я считал, что заслуживаю большего, поэтому начал искать другие варианты. Думаю, с новым тренером у меня были бы хорошие отношения, он хороший человек, но сейчас настало время для перемен. И это хороший момент, чтобы перейти в «Лос-Анджелес». Команда интересная, мы будем бороться за трофеи. Поэтому принял такое решение.

– Успели ли вы уже пообщаться с новым тренером? Как он объяснил вашу роль в команде?

– Да, успел пообщаться с ним несколько раз. Но в основном речь шла о том, как он видит меня в команде. Сказал, что я буду важным игроком. Если докажу свой уровень, думаю, всё будет хорошо.

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Лос-Анджелес (MLS) трансферы Major League Soccer (MLS) свободный агент Евгений Чеберко Коламбус Крю
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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