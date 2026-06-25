Чеберко объяснил свой переход в Лос-Анджелес

Украинский центральный защитник Евгений Чеберко прокомментировал свой переход из «Коламбус Крю» в «Лос-Анджелес»:

– Какие у вас эмоции от трансфера?

– Всё хорошо, потому что это был мой выбор, впечатления положительные. И это не просто трансфер — в Америке всё устроено немного по-другому. Это трейд, то есть обмен. Но обмен именно туда, куда я хотел перейти. Я привык к «Коламбусу», провёл здесь три года. Мне было комфортно, очень люблю город, команду и людей здесь, но понимал, что пришло время что-то изменить и начать новый этап в жизни.

– В «Колумбусе» ушел тренер, при котором вы не так часто играли. Почему не остались, ведь пришел новый тренер?

– Потому что я не играл, как вы сказали. Уже пять месяцев. Еще при предыдущем тренере я думал искать новую команду, потому что не играю, а хочу играть. Я считал, что заслуживаю большего, поэтому начал искать другие варианты. Думаю, с новым тренером у меня были бы хорошие отношения, он хороший человек, но сейчас настало время для перемен. И это хороший момент, чтобы перейти в «Лос-Анджелес». Команда интересная, мы будем бороться за трофеи. Поэтому принял такое решение.

– Успели ли вы уже пообщаться с новым тренером? Как он объяснил вашу роль в команде?

– Да, успел пообщаться с ним несколько раз. Но в основном речь шла о том, как он видит меня в команде. Сказал, что я буду важным игроком. Если докажу свой уровень, думаю, всё будет хорошо.