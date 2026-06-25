Красноперов объяснил, почему возглавил Харьков U-21

Украинский специалист Олег Красноперов прокомментировал назначение на должность главного тренера молодёжной команды ФК «Харьков» U-21.

– Приветствуем вас в клубе. Для начала расскажите, пожалуйста, как получили предложение: когда это произошло, как обдумывали и как всё сложилось?

– Во-первых, я очень благодарен руководству клуба за доверие, за то, что для меня большая честь оказаться здесь, в футбольном клубе «Харьков», зная их амбиции. Что касается предложения, то руководство клуба связалось со мной, и, я думаю, мы быстро договорились. Тем более я знаю город Харьков, и он всегда останется в моём сердце так же, как и Полтава.

– Йован Марковский – ваш ассистент, сейчас советник президента клуба Николай Павлов. Именно по его инициативе состоялось приглашение вашего тренерского штаба в клуб?

– Я уверен, что важную роль сыграл и Николай Павлов, и то, что здесь много ребят, с которыми я играл, скажем так, в Полтаве. Поэтому я верю, что наша адаптация в клубе, нашего тренерского штаба, пройдет хорошо.

– Какие задачи, возможно, уже поставили перед вами?

– Я думаю, что руководство клуба поставит задачи уже перед самым началом сезона. Но, на мой взгляд, самое главное – это чтобы наши молодые ребята прогрессировали и всегда стремились к самым высоким целям.

– Насколько вы уже успели познакомиться с командой, с подопечными?

– Пока что процесс продолжается. Мы только вчера приступили, так что, я думаю, всё будет хорошо. И самое главное – чтобы всегда было уважение друг к другу. Я думаю, что на этом и строится коллектив.

– Расскажите в целом о своём видении футбола. Какой стиль вам больше импонирует и ближе как тренеру?

– Во-первых, мы будем максимально подстраиваться под требования других команд, чтобы ребятам было гораздо легче адаптироваться, когда они будут попадать в первую команду. Самое главное – чтобы на футбольном поле царила дисциплина, была агрессия, спортивная злость. Я думаю, что болельщикам нравится, когда играют более агрессивно и много забивают.

– Учитывая, что это работа с первой командой, уже состоялся диалог с Младеном? Возможно, он давал какие-то рекомендации?

– Да, мы уже немного поговорили, но, я думаю, ещё будем встречаться, будем ещё общаться. То есть, повторюсь, хочется, чтобы те ребята, которых будут привлекать в первую команду, были максимально адаптированы.

– Мы уже говорили о Харькове, и этот город для вас по-своему ключевой в вашей жизни и карьере. Что для вас теперь значит работать в клубе с одноименным названием?

– Вы, наверное, знаете, что происходит в нашей стране. Харьков стоит, держит оборону. Для меня это очень важный шаг в моей жизни, потому что я в этом городе работал, был здесь футболистом. И очень хорошо помню прекрасные эмоции от болельщиков, от заполненного стадиона. То есть очень-очень хочется вернуться в этот город, и я верю, что всё будет хорошо, и всё будет прекрасно.