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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:50
790
0

ОФІЦІЙНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ

Олег Красноперов возглавил ФК Харьков U-21

25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:50
790
0
ОФІЦІЙНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ
ФК Харьков
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ФК Харьков официально объявил о назначении украинского специалиста Олега Красноперова, возглавившего молодежную команду харьковского клуба U-21.

По официальной информации, ассистентами тренера стали: Йован Маркоски и Петр Кондратюк, Николай Збарах будет отвечать за подготовку вратарей, Дмитрий Кравченко за физическую подготовку, а тренером-аналитиком стал Артем Терехов. Администратор команды – Александр Плотченко.

Олег Владимирович известен в прошлом футболист, игравший за Ворсклу, Адомс, Динамо, Закарпатье, Мариуполь и Металлист.

За время своей игровой карьеры Олег Краснопер провел более 300 матчей на профессиональном уровне. Наибольших успехов добился в составе полтавской Ворсклы, где был одним из лидеров команды.

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Олег Красноперов Харьков Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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