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  4. ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»
Чемпионат мира
25 июня 2026, 18:36 |
790
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ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»

Винисиус Жуниор лестно высказался о Карло Анчелотти

25 июня 2026, 18:36 |
790
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ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал одним из героев матча чемпионата мира против команды Шотландии (3:0). 25-летний футболист стал автором дубля в этом поединке, забив в начале первого и второго таймов. После успешной игры бразилец поблагодарил тренера сборной.

«Мне очень нравится работать под руководством Карло Анчелотти. Он лучший тренер в мире», – заявил Винисиус.

В активе Винисиуса Жуниора уже пять голов на чемпионате мира 2026 года. Его команда выиграла группу С и в плей-офф сыграет против Нидерландов, Японии или Швеции.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу Карло Анчелотти ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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