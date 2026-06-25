ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал одним из героев матча чемпионата мира против команды Шотландии (3:0). 25-летний футболист стал автором дубля в этом поединке, забив в начале первого и второго таймов. После успешной игры бразилец поблагодарил тренера сборной.

«Мне очень нравится работать под руководством Карло Анчелотти. Он лучший тренер в мире», – заявил Винисиус.

В активе Винисиуса Жуниора уже пять голов на чемпионате мира 2026 года. Его команда выиграла группу С и в плей-офф сыграет против Нидерландов, Японии или Швеции.