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  4. Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?
Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:58 | Обновлено 25 июня 2026, 15:18
714
0

Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?

Вспомним лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии на мировых первенствах

25 июня 2026, 14:58 | Обновлено 25 июня 2026, 15:18
714
0
Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 4-й и 5-й голы в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира.

4 голами форвард отличился на ЧМ-2026, еще одним – на ЧМ-2022.

Лишь один забитый мяч теперь отделяет Винисиуса от попадания в топ-10 лучших бомбардиров в истории бразильской сборной на мундиалях.

Напомним, что рекорд сборной Бразилии принадлежит Роналдо, в свое время забившего 15 голов на мировых первенствах. Вторым в списке лучших бомбардиров идет Пеле (12).

Голы Винисиуса Жуниора на чемпионатах мира (5)

  • 2026: Шотландия (дубль)
  • 2026: Гаити
  • 2026: Марокко
  • 2022: Южная Корея

Лучшие бомбардиры сборной Бразилии на чемпионатах мира

  • 15 – Роналдо
  • 12 – Пеле
  • 9 – Адемир
  • 9 – Вава
  • 9 – Жаирзиньо
  • 8 – Леонидас
  • 8 – Ривалдо
  • 8 – Неймар
  • 7 – Карека
  • 6 – Бебето
  • 6 – Ривеллино
  • 5 – Винисиус Жуниор
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Роналдо чемпионат мира по футболу сборная Бразилии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Винисиус Жуниор Пеле бомбардиры
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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