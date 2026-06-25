Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?
Вспомним лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии на мировых первенствах
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 4-й и 5-й голы в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира.
4 голами форвард отличился на ЧМ-2026, еще одним – на ЧМ-2022.
Лишь один забитый мяч теперь отделяет Винисиуса от попадания в топ-10 лучших бомбардиров в истории бразильской сборной на мундиалях.
Напомним, что рекорд сборной Бразилии принадлежит Роналдо, в свое время забившего 15 голов на мировых первенствах. Вторым в списке лучших бомбардиров идет Пеле (12).
Голы Винисиуса Жуниора на чемпионатах мира (5)
- 2026: Шотландия (дубль)
- 2026: Гаити
- 2026: Марокко
- 2022: Южная Корея
Лучшие бомбардиры сборной Бразилии на чемпионатах мира
- 15 – Роналдо
- 12 – Пеле
- 9 – Адемир
- 9 – Вава
- 9 – Жаирзиньо
- 8 – Леонидас
- 8 – Ривалдо
- 8 – Неймар
- 7 – Карека
- 6 – Бебето
- 6 – Ривеллино
- 5 – Винисиус Жуниор
Vinicius Junior has now scored five World Cup goals for Brazil— Squawka (@Squawka) June 25, 2026
⚽ vs. South Korea (2022)
⚽ vs. Morocco (2026)
⚽ vs. Haiti (2026)
⚽⚽ vs. Scotland (2026)
How far up the list will he be at the end of the tournament? 🤔@bet365 #Ad | 18+ GambleAware | T&Cs Apply |… pic.twitter.com/l6eKf9iOvY
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