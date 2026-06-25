Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 4-й и 5-й голы в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира.

4 голами форвард отличился на ЧМ-2026, еще одним – на ЧМ-2022.

Лишь один забитый мяч теперь отделяет Винисиуса от попадания в топ-10 лучших бомбардиров в истории бразильской сборной на мундиалях.

Напомним, что рекорд сборной Бразилии принадлежит Роналдо, в свое время забившего 15 голов на мировых первенствах. Вторым в списке лучших бомбардиров идет Пеле (12).

Голы Винисиуса Жуниора на чемпионатах мира (5)

2026: Шотландия (дубль)

2026: Гаити

2026: Марокко

2022: Южная Корея

Лучшие бомбардиры сборной Бразилии на чемпионатах мира

15 – Роналдо

12 – Пеле

9 – Адемир

9 – Вава

9 – Жаирзиньо

8 – Леонидас

8 – Ривалдо

8 – Неймар

7 – Карека

6 – Бебето

6 – Ривеллино

5 – Винисиус Жуниор