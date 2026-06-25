24-я ракетка, выбившая Свентек, вылетела от квалифайерки в Бад-Хомбурге
Эмма Наварро проиграла Елене-Габриэле Русе в двух сетах в четвертьфинальном матче
Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 24) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В четвертьфинале Наварро проиграла квалифайерке Елене-Габриэле Русе (WTA 105) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 4:6, 2:6.
Счет очных встреч соперниц – 3:1 в пользу американки.
Наварро в 1/8 финала пятисотника в Германии выбила третью ракетку мира, прошлогоднюю финалистку Игу Свентек в трех сетах.
Русе начала выступления на турнире с квалификации, где одолела Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай.
В основной сетке Елена-Габриэла на пути к полуфиналу обыграла также Линду Носкову (WTA 10) и Анну Калинскую (WTA 20).
Русе в полуфинале сыграет с победительницей поединка Каролина Мухова – Клара Таусон.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала
Эмма Наварро – Елена-Габриэла Русе [Q] – 4:6, 2:6
Видеообзор матча
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