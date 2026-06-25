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WTA
25 июня 2026, 18:19 | Обновлено 25 июня 2026, 18:51
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24-я ракетка, выбившая Свентек, вылетела от квалифайерки в Бад-Хомбурге

Эмма Наварро проиграла Елене-Габриэле Русе в двух сетах в четвертьфинальном матче

25 июня 2026, 18:19 | Обновлено 25 июня 2026, 18:51
407
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24-я ракетка, выбившая Свентек, вылетела от квалифайерки в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
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Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 24) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В четвертьфинале Наварро проиграла квалифайерке Елене-Габриэле Русе (WTA 105) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 4:6, 2:6.

Счет очных встреч соперниц – 3:1 в пользу американки.

Наварро в 1/8 финала пятисотника в Германии выбила третью ракетку мира, прошлогоднюю финалистку Игу Свентек в трех сетах.

Русе начала выступления на турнире с квалификации, где одолела Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай.

В основной сетке Елена-Габриэла на пути к полуфиналу обыграла также Линду Носкову (WTA 10) и Анну Калинскую (WTA 20).

Русе в полуфинале сыграет с победительницей поединка Каролина Мухова – Клара Таусон.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Эмма Наварро Елена-Габриэла Русе [Q] – 4:6, 2:6

Видеообзор матча

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Эмма Наварро Елена-Габриэла Русе WTA Бад-Хомбург Чжан Шуай
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Якщо Габі буде так само грати на Вімі та ще й Марту примусить, тоді від цієї пари можна чогось чекати.
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