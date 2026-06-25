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Италия
25 июня 2026, 17:43 | Обновлено 25 июня 2026, 17:45
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию

Последним местом работы коуча был «Милана»

25 июня 2026, 17:43 | Обновлено 25 июня 2026, 17:45
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернардо Корради
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Итальянский специалист Бернардо Корради возглавил «Сампдорию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения между 50-летним специалистом и клубом Серии B остается неизвестным.

В прошедшем сезоне Бернардо Корради работал ассистентом Массимилиано Аллегри в «Милане».

«Сампдория» в прошедшем сезоне чемпионата Италии заработала 44 очка и расположилась на 13-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику.

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Милан Сампдория назначение тренера Серия B чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Сампдория
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