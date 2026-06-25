ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию

Итальянский специалист Бернардо Корради возглавил «Сампдорию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения между 50-летним специалистом и клубом Серии B остается неизвестным.

В прошедшем сезоне Бернардо Корради работал ассистентом Массимилиано Аллегри в «Милане».

«Сампдория» в прошедшем сезоне чемпионата Италии заработала 44 очка и расположилась на 13-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику.