Италия25 июня 2026, 17:43 | Обновлено 25 июня 2026, 17:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Последним местом работы коуча был «Милана»
25 июня 2026, 17:43 | Обновлено 25 июня 2026, 17:45
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Итальянский специалист Бернардо Корради возглавил «Сампдорию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения между 50-летним специалистом и клубом Серии B остается неизвестным.
В прошедшем сезоне Бернардо Корради работал ассистентом Массимилиано Аллегри в «Милане».
«Сампдория» в прошедшем сезоне чемпионата Италии заработала 44 очка и расположилась на 13-м месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику.
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