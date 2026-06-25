Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Артемом интересуются «Бетис» и «Вильярреал», цель римлян – продажа, а не аренда
Римская «Рома» рассматривает возможность продажи украинского нападающего Артема Довбика в летнее трансферное окно.
Как сообщают итальянские СМИ, интерес к форварду уже проявляют испанские «Бетис» и «Вильярреал».
«Бетис» предложил около 15 млн евро, однако в «Роме» считают эту сумму недостаточной и не планируют идти на уступки. Римский клуб стремится продать игрока на постоянной основе и избежать финансовых потерь после его перехода из «Жироны».
Главным препятствием в потенциальной сделке также является формат трансфера: большинство заинтересованных клубов рассматривают вариант аренды, тогда как «Рома» настаивает исключительно на полноценной продаже.
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