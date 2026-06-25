Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Италия
25 июня 2026, 09:02 | Обновлено 25 июня 2026, 10:02
1832
1

Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение

Артемом интересуются «Бетис» и «Вильярреал», цель римлян – продажа, а не аренда

25 июня 2026, 09:02 | Обновлено 25 июня 2026, 10:02
1832
1 Comments
Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Римская «Рома» рассматривает возможность продажи украинского нападающего Артема Довбика в летнее трансферное окно.

Как сообщают итальянские СМИ, интерес к форварду уже проявляют испанские «Бетис» и «Вильярреал».

«Бетис» предложил около 15 млн евро, однако в «Роме» считают эту сумму недостаточной и не планируют идти на уступки. Римский клуб стремится продать игрока на постоянной основе и избежать финансовых потерь после его перехода из «Жироны».

Главным препятствием в потенциальной сделке также является формат трансфера: большинство заинтересованных клубов рассматривают вариант аренды, тогда как «Рома» настаивает исключительно на полноценной продаже.

По теме:
ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо
Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию
Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника
Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бетис Вильярреал
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Футбол | 25 июня 2026, 06:02 6
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию

Команда Коубека провалила чемпионат мира-2026

Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24 июня 2026, 09:32 16
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер

Украинец может переехать в США

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25.06.2026, 06:36
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2026, 22:23
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тільки аренда і то буде за щастя,  його купувати ніхто не буде 
Ответить
+2
Популярные новости
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
24.06.2026, 04:05 5
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 10
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
23.06.2026, 08:27 5
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем