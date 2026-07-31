Шансов нет. В Англии вынесли вердикт о дисквалификации Мудрика

Будущее вингера «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаила Мудрика остается неопределенным после допингового дела, однако в Великобритании не верят в полную отмену возможного наказания.

По информации местных СМИ, сценарий, при котором футболист полностью избежит дисквалификации, практически не рассматривается.

Вместо этого наиболее реалистичным вариантом называют сокращение срока отстранения вингера «Челси», если стороне украинца удастся представить достаточно аргументов во время рассмотрения дела в CAS.