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Англия
31 июля 2026, 17:11 | Обновлено 31 июля 2026, 18:37
62
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Шансов нет. В Англии вынесли вердикт о дисквалификации Мудрика

Украинцу не стоит ждать полной отмены дисквалификации

31 июля 2026, 17:11 | Обновлено 31 июля 2026, 18:37
62
1 Comments
Шансов нет. В Англии вынесли вердикт о дисквалификации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Будущее вингера «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаила Мудрика остается неопределенным после допингового дела, однако в Великобритании не верят в полную отмену возможного наказания.

По информации местных СМИ, сценарий, при котором футболист полностью избежит дисквалификации, практически не рассматривается.

Вместо этого наиболее реалистичным вариантом называют сокращение срока отстранения вингера «Челси», если стороне украинца удастся представить достаточно аргументов во время рассмотрения дела в CAS.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига расторжение контракта Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: The Chelsea Chronicle
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Клоуни, так обісратись з такою новиною за 2 години до зняття бану))
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