Туран отказался от украинца в Шахтере. Карпаты этим воспользовались

Львовские «Карпаты» продолжают работу по усилению состава перед стартом нового сезона.

По имеющейся информации, львовский клуб присматривается к вингеру Богдану Трифаненко, который до сих пор выступал исключительно на юношеском уровне в структуре «горняков». Вскоре футболисту исполнится 20 лет.

Сообщается, что «Карпаты» заинтересованы в привлечении игрока в команду U-21 и готовы предложить ему возможность продолжить развитие во львовском клубе.

Переход может состояться на правах свободного агента. В таком случае «Шахтер» не получит трансферной компенсации, однако будет иметь право на выплаты за подготовку футболиста в соответствии с регламентом.