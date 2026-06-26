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  4. Туран отказался от украинца в Шахтере. Карпаты этим воспользовались
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 05:02 |
644
0

Туран отказался от украинца в Шахтере. Карпаты этим воспользовались

Трифаненко может вскоре переехать во Львов

26 июня 2026, 05:02 |
644
0
Туран отказался от украинца в Шахтере. Карпаты этим воспользовались
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Трифаненко
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Львовские «Карпаты» продолжают работу по усилению состава перед стартом нового сезона.

По имеющейся информации, львовский клуб присматривается к вингеру Богдану Трифаненко, который до сих пор выступал исключительно на юношеском уровне в структуре «горняков». Вскоре футболисту исполнится 20 лет.

Сообщается, что «Карпаты» заинтересованы в привлечении игрока в команду U-21 и готовы предложить ему возможность продолжить развитие во львовском клубе.

Переход может состояться на правах свободного агента. В таком случае «Шахтер» не получит трансферной компенсации, однако будет иметь право на выплаты за подготовку футболиста в соответствии с регламентом.

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Богдан Трифаненко Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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