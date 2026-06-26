Туран отказался от украинца в Шахтере. Карпаты этим воспользовались
Трифаненко может вскоре переехать во Львов
Львовские «Карпаты» продолжают работу по усилению состава перед стартом нового сезона.
По имеющейся информации, львовский клуб присматривается к вингеру Богдану Трифаненко, который до сих пор выступал исключительно на юношеском уровне в структуре «горняков». Вскоре футболисту исполнится 20 лет.
Сообщается, что «Карпаты» заинтересованы в привлечении игрока в команду U-21 и готовы предложить ему возможность продолжить развитие во львовском клубе.
Переход может состояться на правах свободного агента. В таком случае «Шахтер» не получит трансферной компенсации, однако будет иметь право на выплаты за подготовку футболиста в соответствии с регламентом.
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