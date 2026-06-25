Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Кюрасао
25.06.2026 23:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 июня 2026, 16:07 | Обновлено 25 июня 2026, 16:14
9
0

Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира

25 июня 2026, 16:07 | Обновлено 25 июня 2026, 16:14
9
0
Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кот-д'Ивуара
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Встретятся команд на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В группе E помимо Кюрасао и Кот-д'Ивуара также нашлось место Германии и Эквадору.

Группа E (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6
2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3
3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1
4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1
Полная таблица

Календарь матчей в группе H ЧМ-2026:

  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026
Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?
Парагвай – Австралия. Текстовая трансляция матча
сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 10:31 9
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане

Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Футбол | 25 июня 2026, 14:55 0
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии

Считает Винисиуса главным игроком команды

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 3
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем