В четверг, 25 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Встретятся команд на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

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В группе E помимо Кюрасао и Кот-д'Ивуара также нашлось место Германии и Эквадору.

Группа E (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия 20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар 14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6 2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар 20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар 15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3 3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия 21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао 15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1 4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар 21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао 14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1 Полная таблица

Календарь матчей в группе H ЧМ-2026:

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)

25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.