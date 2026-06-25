«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F

Сегодня после полуночи по киевскому времени, а точнее в 02:00, свои поединки третьего тура начнут сборные группы F, где потенциально могла выступать и сборная Украины, но не сложилось в стыковых матчах отбора.

Так вот, центральным противостоянием в этом квартете станет встреча Швеции и Японии, так как Нидерланды, которые идут на первом месте, сыграют с аутсайдером группы – Тунисом. Своим мнением, о том, какой может быть расклад среди этих соперников, и кто напрямую попадет в 1/16 финала, с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– В лобовом матче за право попасть в плей-офф сойдутся Япония и Швеция, – сказал Кравченко. – В лучшем психологическом состоянии, естественно, находится азиатская сборная, которая сыграла вничью с Нидерландами и крупно обыграла Тунис. К тому же японцев в этом поединке, по большому счету, устроит и ничья. После разгрома от тех же нидерландцев сильно разочаровали шведы, так как мало кто ожидал такого унижения. Состав, на мой взгляд, будет посильнее у скандинавов, но японцы отличаются своей организованностью и физической готовностью. Поэтому в этой паре я ставлю на Японию – 2:1, а шведам придется ждать расклада по третьим местам.

В матче Нидерланды – Тунис, думаю, фаворит всем известен. Мне, кстати, очень нравится историческая структура игры нидерландцев. Ничейный матч с японцами можно списать на некоторое волнение, но уже следующая игра против шведов показала, что подопечные Рональда Кумана могут далеко зайти, настолько мощно они выглядели в той встрече. Не думаю, что у Туниса получится хлопнуть дверью. Отдаю уверенную победу европейской сборной со счетом 2:0.