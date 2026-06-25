«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F
Бывший игрок сборной Украины считает, что первые два места в квартете займут Нидерланды и Япония
Сегодня после полуночи по киевскому времени, а точнее в 02:00, свои поединки третьего тура начнут сборные группы F, где потенциально могла выступать и сборная Украины, но не сложилось в стыковых матчах отбора.
Так вот, центральным противостоянием в этом квартете станет встреча Швеции и Японии, так как Нидерланды, которые идут на первом месте, сыграют с аутсайдером группы – Тунисом. Своим мнением, о том, какой может быть расклад среди этих соперников, и кто напрямую попадет в 1/16 финала, с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.
– В лобовом матче за право попасть в плей-офф сойдутся Япония и Швеция, – сказал Кравченко. – В лучшем психологическом состоянии, естественно, находится азиатская сборная, которая сыграла вничью с Нидерландами и крупно обыграла Тунис. К тому же японцев в этом поединке, по большому счету, устроит и ничья. После разгрома от тех же нидерландцев сильно разочаровали шведы, так как мало кто ожидал такого унижения. Состав, на мой взгляд, будет посильнее у скандинавов, но японцы отличаются своей организованностью и физической готовностью. Поэтому в этой паре я ставлю на Японию – 2:1, а шведам придется ждать расклада по третьим местам.
В матче Нидерланды – Тунис, думаю, фаворит всем известен. Мне, кстати, очень нравится историческая структура игры нидерландцев. Ничейный матч с японцами можно списать на некоторое волнение, но уже следующая игра против шведов показала, что подопечные Рональда Кумана могут далеко зайти, настолько мощно они выглядели в той встрече. Не думаю, что у Туниса получится хлопнуть дверью. Отдаю уверенную победу европейской сборной со счетом 2:0.
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
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