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Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:53 | Обновлено 25 июня 2026, 15:22
1039
0

«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F

Бывший игрок сборной Украины считает, что первые два места в квартете займут Нидерланды и Япония

25 июня 2026, 14:53 | Обновлено 25 июня 2026, 15:22
1039
0
«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F
Getty Images/Global Images Ukraine. Нидерланды – Швеция
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Сегодня после полуночи по киевскому времени, а точнее в 02:00, свои поединки третьего тура начнут сборные группы F, где потенциально могла выступать и сборная Украины, но не сложилось в стыковых матчах отбора.

Так вот, центральным противостоянием в этом квартете станет встреча Швеции и Японии, так как Нидерланды, которые идут на первом месте, сыграют с аутсайдером группы – Тунисом. Своим мнением, о том, какой может быть расклад среди этих соперников, и кто напрямую попадет в 1/16 финала, с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– В лобовом матче за право попасть в плей-офф сойдутся Япония и Швеция, – сказал Кравченко. – В лучшем психологическом состоянии, естественно, находится азиатская сборная, которая сыграла вничью с Нидерландами и крупно обыграла Тунис. К тому же японцев в этом поединке, по большому счету, устроит и ничья. После разгрома от тех же нидерландцев сильно разочаровали шведы, так как мало кто ожидал такого унижения. Состав, на мой взгляд, будет посильнее у скандинавов, но японцы отличаются своей организованностью и физической готовностью. Поэтому в этой паре я ставлю на Японию – 2:1, а шведам придется ждать расклада по третьим местам.

В матче Нидерланды – Тунис, думаю, фаворит всем известен. Мне, кстати, очень нравится историческая структура игры нидерландцев. Ничейный матч с японцами можно списать на некоторое волнение, но уже следующая игра против шведов показала, что подопечные Рональда Кумана могут далеко зайти, настолько мощно они выглядели в той встрече. Не думаю, что у Туниса получится хлопнуть дверью. Отдаю уверенную победу европейской сборной со счетом 2:0.

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды 2 1 1 0 7 - 3 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
2 Япония 2 1 1 0 6 - 2 26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
3 Швеция 2 1 0 1 6 - 6 26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
4 Тунис 2 0 0 2 1 - 9 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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