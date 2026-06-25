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Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:14 | Обновлено 25 июня 2026, 14:15
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Мексика присоединилась к элитному клубу сборных на чемпионатах мира

Мексиканцы стали лишь шестыми, кто выиграл все три матча на групповом этапе, при этом не пропустив

25 июня 2026, 14:14 | Обновлено 25 июня 2026, 14:15
160
0
Мексика присоединилась к элитному клубу сборных на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Мексики стала шестой сборной в истории чемпионатов мира, победившей во всех трех матчах группового турнира и не пропустившей ни одного гола в свои ворота.

Мексиканцы на ЧМ-2026 победили сборные ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).

Кроме сборной Мексики, подобным достижением отличились только сборные Нидерландов (1974), Бразилии (1986), Италии (1990), Аргентины (1998) и Уругвая (2018).

Сборные, выигравшие все три матча на групповом этапе в одном розыгрыше чемпионата мира, не пропустив ни одного гола в свои ворота

  • 2026 – Мексика (6:0)
  • 2018 – Уругвай (5:0)
  • 1998 – Аргентина (7:0)
  • 1990 – Италия (4:0)
  • 1986 – Бразилия (5:0)
  • 1974 – Нидерланды (8:0)

В скобках – разница между забитыми и пропущенными мячами

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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