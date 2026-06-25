Мексика присоединилась к элитному клубу сборных на чемпионатах мира
Мексиканцы стали лишь шестыми, кто выиграл все три матча на групповом этапе, при этом не пропустив
Сборная Мексики стала шестой сборной в истории чемпионатов мира, победившей во всех трех матчах группового турнира и не пропустившей ни одного гола в свои ворота.
Мексиканцы на ЧМ-2026 победили сборные ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).
Кроме сборной Мексики, подобным достижением отличились только сборные Нидерландов (1974), Бразилии (1986), Италии (1990), Аргентины (1998) и Уругвая (2018).
Сборные, выигравшие все три матча на групповом этапе в одном розыгрыше чемпионата мира, не пропустив ни одного гола в свои ворота
- 2026 – Мексика (6:0)
- 2018 – Уругвай (5:0)
- 1998 – Аргентина (7:0)
- 1990 – Италия (4:0)
- 1986 – Бразилия (5:0)
- 1974 – Нидерланды (8:0)
В скобках – разница между забитыми и пропущенными мячами
🇲🇽 It’s been one hell of a World Cup so far for Mexico. In fact they’ve joined an elite club, becoming just the sixth nation to win all three group matches without conceding a single goal!— The European Football Express (@TheEuroFE) June 25, 2026
🇳🇱 Netherlands (1974)
🇧🇷 Brazil (1986)
🇮🇹 Italy (1990)
🇦🇷 Argentina (1998)
🇺🇾 Uruguay… pic.twitter.com/YoEBtxY3r8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гол Масеко помог африканцам впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира
Бразильская ясновидящая предупреждала, а вы не поверили…