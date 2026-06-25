Мексика стала первой сборной ЧМ-2026 с тремя победами
Мексиканцы также стали первыми с 2018 года, победившим во всех трех матчах группового этапа
Сборная Мексики стала первой сборной на чемпионате мира 2026, победившей в трех матчах.
В активе мексиканцев победы над сборными ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).
Мексика стала первой сборной, начиная с 2018 года, набравшей 9 очков на групповом этапе. Тогда подобными достижениями отличились сборные Уругвая, Хорватии и Бельгии.
Мексиканцы стали также первой сборной-хозяином мировых первенств, начиная с 1990 года (Италия), победившей во всех поединках группового этапа, не пропустив ни одного гола.
Благодаря этой победе в активе сборных, представляющих КОНКАКАФ, суммарно стало 6 побед на ЧМ-2026: 3 – Мексика, 2 – США, 1 – Канада.
Больше побед одержали только представители УЕФА (17), КОНМЕБОЛ (7) и КАФ (7).
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 25 июня)
- 17 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (2), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария (2), Нидерланды, Испания, Португалия, Хорватия, Босния и Герцеговина)
- 7 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия (2), Бразилия (2), Парагвай)
- 7 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко (2), Египет, Алжир, ЮАР)
- 6 – КОНКАКАФ (Мексика (3), США (2), Канада)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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