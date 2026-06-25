Мексика стала первой сборной ЧМ-2026 с тремя победами

Сборная Мексики стала первой сборной на чемпионате мира 2026, победившей в трех матчах.

В активе мексиканцев победы над сборными ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).

Мексика стала первой сборной, начиная с 2018 года, набравшей 9 очков на групповом этапе. Тогда подобными достижениями отличились сборные Уругвая, Хорватии и Бельгии.

Мексиканцы стали также первой сборной-хозяином мировых первенств, начиная с 1990 года (Италия), победившей во всех поединках группового этапа, не пропустив ни одного гола.

Благодаря этой победе в активе сборных, представляющих КОНКАКАФ, суммарно стало 6 побед на ЧМ-2026: 3 – Мексика, 2 – США, 1 – Канада.

Больше побед одержали только представители УЕФА (17), КОНМЕБОЛ (7) и КАФ (7).

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 25 июня)