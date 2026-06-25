Чемпионат мира25 июня 2026, 12:04 | Обновлено 25 июня 2026, 12:23
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В матче Марокко – Гаити был забит 150-й мяч ЧМ-2026
Автором юбилейного гола стал… голкипер марокканцев Яссин Буну
25 июня 2026, 12:04 | Обновлено 25 июня 2026, 12:23
72
0
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В матче между Марокко и Гаити (4:2) был забит 150-й мяч ЧМ-2026. Его автором стал… 35-летний голкипер марокканцев Яссин Буну, который совершил «самострел». Юбилейные мячи на нынешнем мундиале забивали футболисты из 14 стран. При этом дважды отличились нидерландцы. Также два гола на счету египтян, один из которых в исполнении Мохаммеда Хани был забит в свои ворота.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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