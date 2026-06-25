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  4. В матче Марокко – Гаити был забит 150-й мяч ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:04 | Обновлено 25 июня 2026, 12:23
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0

В матче Марокко – Гаити был забит 150-й мяч ЧМ-2026

Автором юбилейного гола стал… голкипер марокканцев Яссин Буну

25 июня 2026, 12:04 | Обновлено 25 июня 2026, 12:23
72
0
В матче Марокко – Гаити был забит 150-й мяч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче между Марокко и Гаити (4:2) был забит 150-й мяч ЧМ-2026. Его автором стал… 35-летний голкипер марокканцев Яссин Буну, который совершил «самострел». Юбилейные мячи на нынешнем мундиале забивали футболисты из 14 стран. При этом дважды отличились нидерландцы. Также два гола на счету египтян, один из которых в исполнении Мохаммеда Хани был забит в свои ворота.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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