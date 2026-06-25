ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ
Олег Красноперов возглавил ФК Харьков U-21
ФК Харьков официально объявил о назначении украинского специалиста Олега Красноперова, возглавившего молодежную команду харьковского клуба U-21.
По официальной информации, ассистентами тренера стали Йован Маркоски и Петр Кондратюк, Николай Збарах будет отвечать за подготовку вратарей, Дмитрий Кравченко – за физическую подготовку, а тренером-аналитиком стал Артем Терехов. Администратор команды – Александр Плотченко.
Олег Владимирович известен в прошлом как футболист, игравший за Ворсклу, Адомс, Динамо, Закарпатье, Мариуполь и Металлист.
За время своей игровой карьеры Олег Красноперов провел более 300 матчей на профессиональном уровне. Наибольших успехов добился в составе полтавской Ворсклы, где был одним из лидеров команды.
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