Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 14:27
2173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ

Олег Красноперов возглавил ФК Харьков U-21

25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 14:27
2173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

ФК Харьков официально объявил о назначении украинского специалиста Олега Красноперова, возглавившего молодежную команду харьковского клуба U-21.

По официальной информации, ассистентами тренера стали Йован Маркоски и Петр Кондратюк, Николай Збарах будет отвечать за подготовку вратарей, Дмитрий Кравченко – за физическую подготовку, а тренером-аналитиком стал Артем Терехов. Администратор команды – Александр Плотченко.

Олег Владимирович известен в прошлом как футболист, игравший за Ворсклу, Адомс, Динамо, Закарпатье, Мариуполь и Металлист.

За время своей игровой карьеры Олег Красноперов провел более 300 матчей на профессиональном уровне. Наибольших успехов добился в составе полтавской Ворсклы, где был одним из лидеров команды.

По теме:
Кендзера обратился к болельщикам Динамо
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Томаш КЕНДЗЕРА: «Руководители Динамо дали понять, что рассчитывают на меня»
Олег Красноперов Харьков Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Футбол | 25 июня 2026, 06:02 8
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию

Команда Коубека провалила чемпионат мира-2026

ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 11:01 0
ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира

Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей

Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2026, 22:23
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25.06.2026, 06:36
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 15
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 53
Волейбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 140
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем