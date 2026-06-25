ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с опытным голкипером

Черновицкая Буковина официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским голкипером Германом Пеньковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, голкипер и ФК «Буковина» добились согласия о продолжении сотрудничества еще на один год. Срок действия нового соглашения между 32-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поздравляем Германа Пенькова с подписанием нового контракта и желаем демонстрировать такую ​​же надежную игру в воротах Буковины уже в следующем сезоне! Верим, что опыт, хладнокровие и мастерство Германа и дальше будут помогать нашей команде достигать высоких целей», – говорится в сообщении.

Герман Пеньков стал игроком «Буковины» в июне 2025 года. В чемпионском для черновчан сезоне голкипер провел 18 матчей, в восьми из которых ему удалось оставить свои владения сухими.